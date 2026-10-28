이미지 크게보기 사진 = 곽튜브 유튜브 채널

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여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 사무실을 이사하며 직원 처우를 개선했다.27일 '곽튜브' 채널에는 "아빠가 된 곽준빈의 새로운 자동차 여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 곽튜브는 "여기는 새로운 사무실입니다"라는 인사와 함께 직원들의 업무 공간과 자신의 개인 방을 차례로 소개했다. 곽튜브는 "라면도 있고, 과자도 있는데 다 먹었다"라며 탕비실과 간식 공간도 보여줬다.이사를 결심한 건 직원들 때문이었다고. 곽튜브는 "지난 사무실이 옥탑방이었다 보니까 춥고 덥고 그랬다"며 그간의 사정을 털어놨다.새 사무실을 고른 기준도 전했다. 그는 "이번 사무실은 근무하기 편하고, 지하철역에서도 가까운 곳으로 옮겼다"고 밝혔다.같은 여행 유튜버 원지는 지난해 11월 ‘6평 사무실 구함' 영상으로 비판을 받았다. 지하 2층, 창문 없는 약 6평 공간에서 직원 3명이 일하는 구조였다. 당시 누리꾼들은 "닭장 아니냐", "너무 열악하다"라는 반응이 나왔다.원지는 이후 자신의 배려가 모자랐다고 털어놓은 뒤 재택근무로 바꾸고 사무실 이전에 나섰다. 그 과정은 영상으로 공개됐다.곽튜브의 새 사무실은 정작 곽튜브가 고른 곳이 아니었다. 그는 "출근하지 않는 사람이 사무실을 구하는 건 아닌 것 같았다"며 이유를 설명했다.곽튜브는 "저는 한 달에 세 번 정도 온다. 편집할 때도 집에서 많이 하니까 사실상 거의 안 온다"며 자신의 출근 횟수를 공개했다.이어 "제가 안 구했다. 그냥 직원분들 세 분이 구했다"며 새 사무실을 직원들이 직접 찾았다고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr