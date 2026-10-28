여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 사무실을 이사하며 직원 처우를 개선했다.
27일 '곽튜브' 채널에는 "아빠가 된 곽준빈의 새로운 자동차 여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 곽튜브는 "여기는 새로운 사무실입니다"라는 인사와 함께 직원들의 업무 공간과 자신의 개인 방을 차례로 소개했다. 곽튜브는 "라면도 있고, 과자도 있는데 다 먹었다"라며 탕비실과 간식 공간도 보여줬다. 이사를 결심한 건 직원들 때문이었다고. 곽튜브는 "지난 사무실이 옥탑방이었다 보니까 춥고 덥고 그랬다"며 그간의 사정을 털어놨다.
새 사무실을 고른 기준도 전했다. 그는 "이번 사무실은 근무하기 편하고, 지하철역에서도 가까운 곳으로 옮겼다"고 밝혔다.
같은 여행 유튜버 원지는 지난해 11월 ‘6평 사무실 구함' 영상으로 비판을 받았다. 지하 2층, 창문 없는 약 6평 공간에서 직원 3명이 일하는 구조였다. 당시 누리꾼들은 "닭장 아니냐", "너무 열악하다"라는 반응이 나왔다. 원지는 이후 자신의 배려가 모자랐다고 털어놓은 뒤 재택근무로 바꾸고 사무실 이전에 나섰다. 그 과정은 영상으로 공개됐다.
곽튜브의 새 사무실은 정작 곽튜브가 고른 곳이 아니었다. 그는 "출근하지 않는 사람이 사무실을 구하는 건 아닌 것 같았다"며 이유를 설명했다.
곽튜브는 "저는 한 달에 세 번 정도 온다. 편집할 때도 집에서 많이 하니까 사실상 거의 안 온다"며 자신의 출근 횟수를 공개했다.
이어 "제가 안 구했다. 그냥 직원분들 세 분이 구했다"며 새 사무실을 직원들이 직접 찾았다고 덧붙였다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
27일 '곽튜브' 채널에는 "아빠가 된 곽준빈의 새로운 자동차 여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 곽튜브는 "여기는 새로운 사무실입니다"라는 인사와 함께 직원들의 업무 공간과 자신의 개인 방을 차례로 소개했다. 곽튜브는 "라면도 있고, 과자도 있는데 다 먹었다"라며 탕비실과 간식 공간도 보여줬다. 이사를 결심한 건 직원들 때문이었다고. 곽튜브는 "지난 사무실이 옥탑방이었다 보니까 춥고 덥고 그랬다"며 그간의 사정을 털어놨다.
새 사무실을 고른 기준도 전했다. 그는 "이번 사무실은 근무하기 편하고, 지하철역에서도 가까운 곳으로 옮겼다"고 밝혔다.
같은 여행 유튜버 원지는 지난해 11월 ‘6평 사무실 구함' 영상으로 비판을 받았다. 지하 2층, 창문 없는 약 6평 공간에서 직원 3명이 일하는 구조였다. 당시 누리꾼들은 "닭장 아니냐", "너무 열악하다"라는 반응이 나왔다. 원지는 이후 자신의 배려가 모자랐다고 털어놓은 뒤 재택근무로 바꾸고 사무실 이전에 나섰다. 그 과정은 영상으로 공개됐다.
곽튜브의 새 사무실은 정작 곽튜브가 고른 곳이 아니었다. 그는 "출근하지 않는 사람이 사무실을 구하는 건 아닌 것 같았다"며 이유를 설명했다.
곽튜브는 "저는 한 달에 세 번 정도 온다. 편집할 때도 집에서 많이 하니까 사실상 거의 안 온다"며 자신의 출근 횟수를 공개했다.
이어 "제가 안 구했다. 그냥 직원분들 세 분이 구했다"며 새 사무실을 직원들이 직접 찾았다고 덧붙였다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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