사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

개그우먼 이세영이 세련된 화이트 슈트 스타일링과 함께 유쾌한 일상 고민을 털어놨다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "흰색 정장.. 맨날 뭐 흘려서 한 번 입고 버려야함 白いスーツ..いつも何かをこぼして 一度は着て捨てなきゃいけませんね🤣"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 노란색 소파에 앉아 다리를 꼰 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 화이트 셔츠와 같은 색상의 와이드 팬츠를 매치해 깔끔하면서도 세련된 스타일링을 선보였다. 가지런한 앞머리가 돋보이는 검은색 단발머리와 또렷한 눈매, 차분한 표정이 어우러져 시크한 매력을 발산했다. 한쪽 팔을 소파 등받이에 자연스럽게 걸친 여유로운 포즈도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이세영은 소파 팔걸이에 몸을 기댄 채 한 손으로 턱을 받치고 카메라를 응시하고 있다. 살짝 벌어진 입술과 깊은 눈빛이 한층 도도한 분위기를 자아낸다. 부드럽게 떨어지는 화이트 셔츠와 넉넉한 실루엣의 팬츠가 우아한 매력을 살렸으며 턱선을 따라 둥글게 내려오는 단발머리가 작은 얼굴을 더욱 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "세영님 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 예뻐요", "귀여워", "이쁘네요" 등의 댓글을 달았다.한편 이세영은 최근 방송뿐 아니라 개인 유튜브 채널 '영평티비'를 통해서도 다양한 근황을 공개하고 있다. 특히 이세영은 SNS에 코스프레 사진을 올리며 팬들에게 캐릭터를 맞혀보라는 퀴즈를 제안하는 등 유쾌한 소통을 이어갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr