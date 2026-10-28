이미지 크게보기 사진 = 서인영 유튜브 채널

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가수 서인영이 새엄마에게 자산 관리와 식대를 모두 맡겼다.28일 '개과천선 서인영' 채널에는 '드디어 효도 여행 떠난 서인영과 여동생(최초 공개, 자매 전쟁)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 동생 서해영 씨, 어머니와 함께 일본으로 효도 여행을 떠났다. 고소공포증이 있고 외출을 꺼리는 아버지는 이번 여행에 동행하지 않았다.제작진은 "가평에 아파트 알아보니까 아버님이 학을 떼셨다고"라며 최근 화제가 된 일화를 물었다.서인영은 "가평에 아파트가 싸게 나와서 엄마가 '사면 어때?'라고 하셨단다. 그런데 아버지가 '하지 말라. 나 걔랑 떨어져 있고 싶다'라며 '신경도 쓰지 말아라'라고 하셨더라"라고 답했다.돈 관리 이야기도 이어졌다. 서인영은 "배달업체는 엄마가 연결해줘서 식대는 걱정 없다. 엄마 앞에서 돈 얘기하지 말아라"라고 말했다.그는 "엄마가 실세다. 아빠는 필요없다. 내 통장 관리 엄마가 해 준다"라고 덧붙였다.서인영은 "엄마한테 (식대로) 100만원을 받는다"라며 매달 받는 용돈 액수도 전했다.한편 서인영은 앞서 유튜브 채널을 통해 새어머니가 30년간 자신을 키워줬다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr