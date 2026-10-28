사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

방송인 겸 인플루언서 홍영기가 마카오에서 화려한 비주얼과 여유로운 일상을 공개했다.홍영기는 최근 자신의 인스타그램에 "세상엔 맛있는게 참 많아 .. 🇲🇴✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍영기는 화려한 조명이 돋보이는 레스토랑에서 와인잔을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨를 드러낸 블랙 의상에 길게 늘어뜨린 밝은 금발 헤어스타일을 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 볼에 붙인 두 개의 검은색 별 장식과 은은한 미소가 어우러지며 인형 같은 미모를 돋보이게 했다.이어진 사진에서 홍영기는 한 손에 와인잔을 들고 다른 손으로 휴대전화를 잡으며 고개를 살짝 숙이고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 웨이브 머리와 살짝 올라간 입꼬리가 사랑스러운 매력을 더했다. 블랙 민소매 의상으로 드러난 어깨 라인과 반짝이는 액세서리도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 홍영기는 침대와 커다란 창문이 보이는 객실의 의자에 앉아 눈을 감은 채 미소 짓고 있다. 몸에 밀착되는 블랙 민소매 상의와 옆선에 밝은색 줄무늬가 들어간 팬츠를 착용해 편안하면서도 과감한 스타일링을 선보였다. 허리 부분이 살짝 드러나는 의상과 길게 내려오는 금발 웨이브가 날씬한 실루엣을 강조했다.마지막 사진에서 홍영기는 양쪽 팔에 검은색 소매를 내려 걸친 채 두 손을 무릎 위에 모으고 카메라를 응시하고 있다. 살짝 내민 입술과 정면을 바라보는 또렷한 눈빛이 앞선 사진과 다른 도도한 분위기를 자아냈다. 밝은 헤어 컬러와 볼의 별 장식이 조화를 이루며 개성 넘치는 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "너무 미녀", "레전드", "너무 예뻐", "아진짜너무예쁘네미쳣네", "머리넘찰떠기구요", "헤어컬러가 바뀌어서일까요 분위기가 달라진거 같은데 그래도 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 홍영기는 34세로 2009년 코미디TV '얼짱시대'를 통해 인지도를 키웠다. 홍영기는 2013년 3살 연하인 이세용과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 첫째를 임신했을 당시 이세용은 고등학교 2학년이었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr