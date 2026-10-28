배우 서현진이 10년 만에 재회한 유연석의 달라진 연기와 변함없는 촬영 스타일에 관해 이야기했다. / 사진=텐아시아DB

배우 서현진이 10년 만에 재회한 유연석의 달라진 연기와 변함없는 촬영 스타일에 관해 이야기했다. / 사진=텐아시아DB

배우 서현진이 10년 만에 재회한 유연석의 달라진 연기와 변함없는 촬영 스타일에 관해 이야기했다.28일 오후 서울 마포구에서 MBC 새 드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 유연석, 서현진과 조영민 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다. 서로에게 첫눈에 반했던 두 사람이 첫 데이트 이후 서로를 불신하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회한 유연석과 서현진이 극을 이끈다. 극 중 유연석은 '사실을 말하는 남자'인 심장외과 전문의 민준호 역을, 서현진은 '진실을 주장하는 여자'인 초등학교 사서 교사 강지선 역을 맡았다.유연석은 연이어 의사 역할을 맡게 된 소감에 대해 "전에는 응급의학과와 소아외과 의사였는데 이번에는 심장외과 전문의"라고 설명했다. 이어 "웬만한 봉합은 할 수 있다. 자문을 오신 의사분들이 깜짝 놀라신다. 실습 나온 학생들보다 낫다고 하시더라"며 "현진 씨가 내가 리허설에 공을 들인다고 했는데, 오히려 수술 장면은 촬영이 금방 끝난다"고 너스레를 떨었다.서현진은 유연석과의 재회에 대해 "보통 처음 만나면 어색해서 아이스 브레이킹하는 기간이 필요한데, 이번에는 감독님도 그렇고 배우도 두 번째 만남이라 좋았다"며 "첫 촬영부터 한두 달 작업한 것처럼 편안했다. 서로의 작업 스타일을 알고 있었기 때문"이라고 말했다. 이어 "오빠가 원래 리허설에 시간을 많이 들이는 타입이라는 걸 알고 있었다. '낭만닥터 김사부' 때는 '왜 저러지?' 싶었는데 늘 좋은 결과로 이어졌다"며 "10년 만에 다시 만났는데 여전하더라. 이번에도 좋은 결과로 이어졌다"고 웃었다.유연석의 연기에 대해서는 한층 성숙해졌다고 평가했다. 서현진은 "훨씬 능수능란하고 유려해졌다. 리허설에서 내는 아이디어도 풍성해졌고, 액션을 소화하는 모습도 달라졌다"고 밝혔다. 이어 "나는 액션 경험이 많지 않은데 이번에는 함께 합을 맞추는 장면이 많았다. 오빠의 도움을 많이 받으면서 지난 10년이 그냥 흘러간 시간이 아니라는 걸 느꼈다"고 덧붙였다.'라이어'는 오는 30일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr