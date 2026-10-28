사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

사진 = 정은채 인스타그램

배우 정은채가 팝업스토어에서 세련된 겨울 패션과 우아한 미모를 선보였다.정은채는 최근 자신의 인스타그램에 "놀러오세요 버버리 pop-up! ♥️🧥🧸🤎"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정은채는 붉은색 의자에 앉아 고개를 살짝 숙인 채 아래를 바라보고 있다. 아이보리색 터틀넥 니트에 화이트 더블 버튼 코트를 걸치고 은은한 패턴이 들어간 스커트를 매치해 단아한 분위기를 연출했다. 어깨에 닿는 검은색 단발머리와 자연스러운 메이크업이 청초한 미모를 돋보이게 하며, 앞에 놓인 검은색 버버리 가방이 깔끔한 스타일링에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 정은채는 같은 의자에 앉아 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 다리를 가지런히 모으고 한 손을 의자에 짚은 편안한 자세로, 코트 아래로 드러난 긴 스커트와 검은색 롱부츠가 조화롭게 어우러진다. 부드러운 미소와 단정한 헤어스타일이 한층 사랑스러운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 정은채는 두 손으로 코트의 옷깃을 가볍게 잡으며 아래를 내려다보고 있다. 화이트 톤으로 통일한 의상에 검은색 가방이 대비를 이루며 세련된 인상을 남긴다. 짧은 머리끝이 바깥쪽으로 살짝 뻗친 자연스러운 헤어스타일도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 정은채는 버버리 특유의 체크 패턴으로 꾸며진 공간에서 검은색 가방의 손잡이를 잡고 미소 짓고 있다. 코트의 단추와 소매 벨트가 돋보이는 클래식한 차림으로, 붉은색 진열대에 놓인 다양한 가방 사이에서 차분하고 우아한 매력을 드러냈다.정은채는 버버리 앰배서더로 활동하며 브랜드와 꾸준한 인연을 이어오고 있다. 앞서 정은채는 영국 런던 켄싱턴 가든에서 열린 버버리 2026 여름 컬렉션 패션쇼에 참석해 글로벌 패션 행사에서도 존재감을 드러냈다.한편 1986년생으로 40세인 정은채는 배우 활동과 함께 버버리 앰배서더로서 다양한 패션 행사에 참여하며 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr