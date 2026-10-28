갈비뼈 윤곽이 그대로…‘핱시4’ 김지민, 뼈말라를 넘어 앙상한 몸매

'하트시그널4' 출신 김지민이 앙상한 몸매를 드러냈다.김지민은 최근 자신의 SNS에 "집 와서 수영까지 하는 만능 스포츠인(아님)"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 김지민은 야외 수영장을 배경으로 소파에 앉아 포즈를 취하고 있다. 하늘색 비키니를 착용한 그는 군살 하나 없는 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다.특히 눈에 띄는 것은 김지민의 마른 체형이다. 가녀린 어깨와 잘록한 허리는 물론, 갈비뼈의 윤곽까지 선명하게 드러날 정도로 앙상한 몸매가 시선을 사로잡는다. 한눈에 봐도 여리여리한 체구에 이른바 '뼈말라' 몸매를 연상케 한다.김지민은 긴 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨린 채 청순한 미모까지 뽐냈다. 작은 얼굴과 늘씬한 팔다리, 군살 없는 복부가 어우러져 모델 못지않은 비주얼을 완성했다.한편 김지민은 2023년 방송된 채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr