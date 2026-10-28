김유정이 '100일의 거짓말'에서 열연하고 있다. / 사진제공=어썸이엔티

배우 김유정이 3개 국어 대사를 위해 피나는 노력을 했다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’이 연이은 호평 세례와 함께 시청률과 화제성이 동반 상승했다. 지난 25일 방송된 6회 시청률은 평균 9.9% 최고 10.7%로 자체 최고 기록을 경신했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면 10월 4주 차 TV-OTT 드라마 화제성 부문에서는 ‘100일의 거짓말’이 1위에 등극, 출연자 화제성 부문에서는 김유정(2위)과 박진영(3위)이 2주 연속 순위를 유지했다.일제강점기라는 시대적 배경과 통역이라는 소재 및 설정을 다룬 만큼, 배우들은 방대한 분량의 일본어와 영어 대사를 위해 심혈을 기울였다. 유인식 감독은 “캐스팅이 된 순간부터 배우들은 열성적으로 외국어 연기를 준비했다. 이미 첫 대본 리딩 현장에서 수준급의 외국어를 구사해서 놀라웠다”라며 “외국어 대사 분량이 상당했던 데다, 일본 및 영미권 배우들을 직접 상대해야 하는 경우도 많아서 배우들 모두 촬영이 끝나는 날까지 (길게는 1년 넘게) 연습의 나날이 이어졌다. 일어·영어·중국어 담당 선생님들이 배우들과 일대일로 수업하며 준비하셨고, 외국어 대사가 나오는 장면이 있으면 현장에 나와서 배우들의 대사를 한 마디씩 점검하고 자문해 주셨다”라고 치열했던 준비 과정을 밝혔다.김유정은 촬영 전 5개월 정도를 일본어 공부에 전념했다. 단순히 대사를 암기하는 데 그치지 않고 문법과 회화, 대본 숙지를 위한 3개의 수업을 병행했다. 바쁜 일정 속에도 쉬는 날이 거의 없이 매일 2개의 수업을 진행했다. 가장 중점을 둔 부분은 ‘이가경’에게 일어와 영어는 생존형 언어였기 때문에, 빠른 대처와 수완이 뛰어난 캐릭터 특성을 살리는 것이었다. 이가경과 어울리는 말투와 억양을 구사하기 위해서 대사를 먼저 외우고, 감정과 상황에 따라 캐릭터에 맞는 톤을 구상 후 다시 연습에 매진했다.극 중 이가경이 영어를 어깨너머로 익힌 인물이라는 점을 고려해 영어 대사를 연습할 때는 외워 둔 단어들을 조합해 말하는 느낌을 표현하는 작은 디테일도 놓치지 않았다.일본어 지도팀은 “김유정 배우는 가장 먼저 수업을 시작했다. 해외 일정이 있을 때는 스케줄 사이에도 비대면 화상 수업을 했다. 모든 억양을 귀에 익힌 후 자신만의 느낌으로 살리는 걸 정말 잘했는데, 나중에는 억양이 조금이라도 틀리면 스스로 알아챌 정도라 연습량을 짐작하기 어려울 정도였다”라며 “이가경의 캐릭터처럼 상대에 맞춰서 대사를 자유롭게 표현하는 데에도 능숙했다”라고 칭찬을 아끼지 않았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr