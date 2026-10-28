이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

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'라디오스타' 배우 김민이 '나 혼자 산다' 출연 후 동두천 집이 알려진 근황을 전했다.28일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에 김민, 이계인, 윤택, 육중완이 게스트로 출연했다.이날 '나 혼자 산다' 방송 후 주변 반응을 묻자 김민은 "우리 사람들이야 놀라지 않았는데 같이 일하신 분들은 '너희 집이 그래? 같이 밥이나 먹자'고 하더라"고 답했다.그는 "그 집에 사람들이 너무 찾아온다. 차가 들어와서 보고 있으면 다시 가고. (보안을) 잘 하려고 해도 다 아시더라"고 털어놨다.불편한 생활에는 익숙하다는 말도 이어졌다. 김민은 "외국 살 때는 사실 여러 가지 일해서 차에 살았던 적도 있다. 그때 자동차 안에는 불도 뜨거운 물도 없잖나"라며 "그래서 저는 불편함이 없다"고 해외 시절을 떠올렸다.앞서 김민은 지난 2일 '나 혼자 산다'에서 지은 지 90년 가까이 된 동두천 구옥 생활을 소개했다. 발전기로 전기를 끌어 쓰고, 시멘트를 직접 발라 집을 고치는 모습이 담겼다.방송 직후 일부 네티즌은 로드뷰를 근거로 연출 의혹을 제기했다. 김민은 "조작이나 설정은 정말 없다"며 선을 그었다.한 네티즌은 "동두천 시장에서 슬리퍼를 신고 포도를 먹으면서 물건을 사는 걸 봤다"는 목격담을 전해 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr