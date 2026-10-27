사진=황보라 유튜브

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아들 엄마인 배우 황보라가 여전한 딸 욕심을 드러냈다.27일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '"와... 진짜 심각하네" 황보라를 충격에 빠뜨린 역대급 육아 고민 상담'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 구독자 사연을 읽으며 함께 육아 고민을 나눴다. 한 구독자가 아이가 다른 사람을 무는 행동 때문에 고민이라고 털어놓자 황보라도 아들 우인의 이야기를 꺼냈다. 그는 "우인이도 친구를 민다. 물어보니까 말이 느리면 몸으로 표현한다고 하더라"고 자신이 들었던 설명을 전했다.황보라는 "지금 이 시기만 또 지나가면 괜찮아질 거다"라면서도 "모든 건 다 시간이 기다려주고 다 한다고 하지만 우리는 늙어서 죽겠지 뭐"라고 너스레를 떨었다. "왜 이렇게 애를 늦게 낳았을까"라는 말로 체력적으로 쉽지 않은 육아의 고충도 드러냈다.대화 중 한 구독자는 아이들이 어린 시절 효도를 다 한다는 생각으로 함께 놀아준다고 말했다. 이를 들은 황보라는 최근 아들에게 처음으로 사랑한다는 말을 들었던 순간을 떠올렸다.황보라는 "우인이가 엊그제는 '엄마 사랑해요' 처음으로 이러더라"며 "아침에 너무 피곤한 상태였는데 '심쿵' 했다"고 밝혔다. 아들의 첫 애정 표현에 대해서는 "늙어 죽을 때까지 못 잊을 것 같다, 그 순간은"이라고 말했다. 구독자들에게도 이 시기는 지나간다는 생각으로 함께 버티자는 마음을 전했다.딸을 키우는 구독자의 이야기를 듣고는 부러움을 드러냈다. 딸과 홍대에서 공연을 관람한 뒤 "엄마랑 또 데이트하고 싶어"라는 말을 들었다는 사연에 황보라는 "딸은 꼭 있어야 되는 것 같다"고 반응했다.배우 정이랑의 딸과 만났던 기억도 꺼냈다. 황보라는 당시 초등학생이었던 아이에게 꿈을 물었더니 "나는 엄마가 슈퍼스타가 돼서 잘나가는 게 꿈이에요"라고 답했다고 전했다. 그는 "뭉클했다. 자식 잘 키웠다고 생각했다"며 기억에 남은 이유를 밝혔다.앞서 황보라는 부모님과 창경궁을 방문했을 때 소원나무에 "둘째 기원"이라고 적기도 했다. 아버지도 같은 소원을 빌었지만, 어머니는 "누가 키우라고 둘째를 또 낳으려고 하는 거냐"고 반응했다.한편, 황보라는 2022년 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 김영훈과 결혼했다. 난임 치료와 시험관 시술을 거쳐 2024년 아들 우인을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr