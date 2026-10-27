예쁘다고 말해 달라고…이효리, 본인 미모에 푹 빠져

가수 이효리가 자신의 미모에 자신감을 드러냈다.이효리는 27일 자신의 SNS에 "이거 봐. 나를 한번 쳐다봐. 나 지금 예쁘다고 말해 봐"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 이효리는 검은색 터틀넥 니트를 입고 카메라를 응시하고 있다. 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨린 그는 고개를 살짝 기울인 채 미소를 짓고 있다.특히 또렷한 이목구비와 날렵한 턱선이 눈길을 끈다. 진한 아이라인으로 눈매를 강조한 이효리는 특유의 고혹적인 분위기를 자아냈다. 화려한 액세서리 없이도 존재감을 드러내며 원조 섹시 디바다운 면모를 뽐냈다.무엇보다 자신의 미모를 직접 칭찬해 달라고 요구하는 당당한 모습이 웃음을 자아낸다. 평소 솔직하고 거침없는 입담으로 사랑받아 온 이효리답게 외모에 대한 자신감 역시 숨기지 않았다.한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼했다. 제주도에서 오랜 기간 생활한 두 사람은 2024년 서울로 이사했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr