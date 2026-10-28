사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 가수 서인영이 첫 결혼식 당시 신랑 측 하객이 다섯 명이었다고 밝혔다.27일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 가수 서인영이 출연했다.이날 서인영은 개인 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 비롯해 여러 프로그램에서 활동 중인 근황을 전했다. 장도연은 유튜브 영상이 화제를 모으고 있다며 자신의 이름을 검색해본 적이 있는지 물었다.서인영은 "제가 쉬고 있을 때도 '서인영'을 치면 무당들이 난리 났다"며 "욕한 거랑 무당밖에 안 나온다. 그다음엔 이혼"이라고 답했다. 자신의 성격이나 결혼 생활을 다룬 무속인들의 영상이 검색 결과에 등장했다고 설명했다.점사에 대해서는 "맞는 부분도 있지만 누가 봐도 나도 볼 것 같은 게 있다"며 "내가 점을 봐도 되겠다"고 생각한 적이 있다고 말했다. 장도연이 구체적인 내용을 묻자 서인영은 "'얘 한 성깔 해' 이런 거"라고 답했다. 장도연은 "그건 점이 아니라 전 국민이 다 아는 것"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.장도연은 시간이 흐른 뒤 어느 정도 맞았다고 느낀 내용은 없는지도 물었다. 서인영은 "이혼?"이라고 답하면서도 "그것도 나는 솔직히 그렇게 별로 신뢰가 안 간다"고 선을 그었다.그 이유를 이야기하던 서인영은 첫 결혼식의 뒷이야기를 공개했다. 그는 "제 결혼식장에서 모든 사람이 이혼할 걸 알았다고 하더라"며 "왜냐하면 신랑 측에서 하객이 다섯 명밖에 안 왔다. 이거 처음 이야기하는 것"이라고 밝혔다. 결혼식에 참석했던 이들이 이후 자신에게 그런 말을 전했다는 설명이다.전 배우자를 향해서는 "너무 잘 살았으면 좋겠다"는 바람을 전했다. 서인영은 "각자 인생에서 서로 잘 살면 되는 거니까"라며 "저는 지금이 너무 행복하다"고 현재의 생활에 만족감을 드러냈다.최근에는 어린 팬들이 자신을 알아보는 경험도 새롭다고 말했다. 서인영은 과거에는 노래나 '신데렐라'를 좋아한다는 말을 들었지만, 이제는 유튜버 '개과천선 서인영'으로 알아보는 경우가 있다며 신기해했다.한편, 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 2024년 11월 합의 이혼했다. 현재는 6세 연상의 콘텐츠 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 교제 중이며, 올해 하반기 재혼을 준비하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr