사진=이승기 유튜브

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가수 겸 배우 이승기가 '1박 2일' 시절 형들의 배려를 뒤늦게 알았다.27일 유튜브 채널 '이승기2'에는 '까나리 당첨'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이승기는 첫 게스트로 출연한 이수근과 KBS2 예능 '1박 2일' 시절을 회상했다. 이수근은 유튜브를 시작한 이승기에게 "넌 우리 가슴속에 영원한 막내"라며 변함없는 애정을 드러냈다.두 사람은 과거 복불복 벌칙으로 등장했던 까나리액젓 이야기를 나눴다. 이승기는 제대로 먹어본 적이 없는 것 같다고 말하며 당시 형들이 자신을 아꼈다는 사실을 언급했다. 이수근도 멤버들이 막내를 배려했던 기억을 꺼냈다.회식을 두고는 서로 다른 기억을 보였다. 이승기는 "생각보다 우리가 '1박 2일' 할 때 회식이나 이런 거 거의 안 했잖아"라고 물었다. 이수근은 "우리 되게 많이 했어"라고 답했고, 이승기는 "아, 그래요?"라며 놀랐다.이수근은 "안 오는 애들이 대체적으로 너랑 은지원"이라고 설명했다. 다만 이승기에게는 회식에 오라고 쉽게 연락하지 못했다고. 당시 음악 방송을 비롯해 바쁜 일정을 소화하던 이승기를 위해 강호동도 "승기는 지켜주자"고 했다는 것이다.강호동의 막내 사랑은 이수근의 농담으로도 이어졌다. 이수근은 당시 멤버들이 물에 빠졌다면 강호동이 이승기를 먼저 구했을 것이라고 말했다. 그러면서 지금은 자신을 살리려는 행동을 한 번쯤 보여주지 않겠느냐고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이수근은 노래와 드라마, 예능을 병행했던 이승기의 활동을 떠올리며 "하나의 기업체였지"라고 표현했다. '국민 남동생'으로 불렸던 시절의 인기를 강조하자 이승기는 "이런 얘기 하니까 요새 너무 인기가 없어 보이는데"라고 받아쳤다.방송에서 실수하지 않으려 조심했던 마음도 전했다. 이승기는 '1박 2일'이 시민들을 자주 만나는 프로그램이었던 만큼 본능적으로 말을 조심하게 됐다고 밝혔다. 이수근 역시 자신의 말과 문자를 누군가 보고 들을 수 있다는 생각으로 생활해왔다고 이야기했다.한편, 이승기는 2023년 4월 배우 이다인과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr