하성운이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 하성운이 이름을 올렸다. 그는 지난 1월 디지털 싱글 'Tell The World'(텔 더 월드)를 발매하며 새해 활동의 시작을 알렸다. 약 1년 6개월 만에 선보인 신곡으로 한층 깊어진 음악적 감성을 전했다. 앞서 드라마 '선재 업고 튀어', '엄마친구아들' 등 다양한 작품의 OST에 참여하며 보컬리스트로서 입지를 다졌다.2위는 그룹 아스트로의 차은우가 차지했다. 그는 지난해 7월 육군 군악대로 입대해 현재 군 복무 중이다. 입대 이후인 지난해 11월에는 두 번째 솔로 미니앨범 'ELSE'(엘스)를 공개했다. 입대 전 녹음과 제작을 마친 앨범으로, 첫 솔로 앨범 'ENTITY'(엔티티)에 이어 자신만의 음악적 색깔을 보여줬다. 지난해 개봉한 영화 '퍼스트 라이드'를 통해 스크린에서도 관객들과 만났다.3위에는 그룹 더보이즈의 현재가 올랐다. 그는 지난 9월 서울 코엑스아티움 우리은행 홀에서 데뷔 첫 단독 팬 미팅 'The Present for you'(더 프레젠트 포 유)를 개최했다. 당초 예정된 2회 공연이 티켓 예매 시작과 동시에 매진되면서 추가 회차를 확정해 총 4회 공연을 마련했다. 팬 미팅에서는 라이브 무대와 토크, 게임 등 다양한 프로그램을 통해 팬들과 소통했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '단풍길, 나란히 걷고 싶은 여자 가수는?', '단풍길, 나란히 걷고 싶은 남자 가수는?', '단풍길, 나란히 걷고 싶은 여자 트로트 가수는?', '단풍길, 나란히 걷고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr