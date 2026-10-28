사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 가수 서인영이 생일파티에 2000만원을 썼던 과거를 돌아봤다.27일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 가수 서인영이 출연했다.이날 장도연은 서인영이 전성기 시절 클럽에서 생일파티를 열고 약 2000만원을 썼던 일을 언급했다. 서인영은 "정신이 나갔었다. 돈이 돈이 아니었다"고 당시의 소비 습관을 털어놨다.명품 매장에서도 가격을 확인하지 않고 물건을 구매했다고. 서인영은 목걸이부터 가방, 신발까지 한꺼번에 샀다며 "'여기서부터 여기까지 다 달라'고 하면서 매일 그렇게 살았다"고 전했다. 일이 없는 날이면 쇼핑을 즐겼고, 가격표를 살피기보다 원하는 물건을 고르는 데 집중했다는 설명이다.지금은 마트에서 장을 볼 때도 가격을 확인한다고 밝혔다. 서인영은 "이젠 오이 살 때도 가격 보고 산다"며 "어떤 게 더 탱탱한지, 어떤 양파가 더 튼실한지 그런 거 비교하는 재미가 있다"고 말했다. 아버지가 경제권을 관리하면서 쇼핑에 제동이 걸린 상황과 함께 달라진 일상을 공개했다.패션에 민감했던 시절의 일화도 꺼냈다. 다른 연예인에게 짧은 의상이 자신에게 넘어왔다는 이야기에 서인영은 "나도 몰랐다"고 반응했다. 다만 자신이 말랐을 때 산다라박과 옷 사이즈가 겹쳤다고 설명했다.산다라박이 입을 예정이었던 후드티를 자신이 입어야 한다고 해 가져간 적도 있다고 밝혔다. 이를 떠올린 서인영은 "산다라박 씨한테 미안하다"고 뒤늦게 사과했다. 다른 사람과 같은 옷을 입는 상황도 피했다는 서인영은 "같은 옷을 입은 사람을 마주치면 바로 벗었다"며 여분의 옷까지 챙겨 다녔다고 전했다.일본 스케줄 당시에는 이효리와 같은 매장에서 구두를 준비했다가 제품이 겹친다는 사실을 알게 됐다고. 그는 "같은 구두를 신으면 언니한테 민폐라고 생각했다"며 해당 구두를 신지 않았다고 밝혔다.한편, 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 2024년 11월 합의 이혼했다. 현재는 6세 연상의 콘텐츠 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 교제 중이며, "재혼을 준비하고 있다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr