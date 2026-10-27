레드벨벳 웬디가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 19일부터 25일까지 '추워지는 계절, 함께 가을옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 레드벨벳 웬디가 이름을 올렸다. 그는 지난 10일 경기도 파주시 임진각 평화누리에서 열린 '2026 경기 한류 OST 페스티벌(GHOST 페스티벌)' 무대에 올랐다. 이날 웬디는 특유의 시원한 가창력을 앞세워 관객들에게 다채로운 무대를 선사했다. 그룹 활동뿐 아니라 솔로 가수와 OST 가창자로도 활약하며 음악적 역량을 보여주고 있다.2위는 소녀시대 유리가 차지했다. 그는 최근 SM엔터테인먼트를 떠나 새로운 출발을 알렸다. 앞서 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 제주도에서 보내는 일상을 공개하며 화제를 모았다. 소녀시대 멤버 효연, 수영과 결성한 유닛 '효리수'로도 활동했다. 세 사람은 싱글 '스키비디'를 발매하고 방송과 공연 무대에서 호흡을 맞췄다.3위에는 하츠투하츠 카르멘이 올랐다. 그는 지난 8월 개최된 '2026 케이 월드 드림 어워즈'에서 솔로 인기상을 받으며 팬들의 지지를 확인했다. 카르멘이 속한 하츠투하츠는 최근 신곡 'Next Chapter'의 뮤직비디오를 공개했다. 지난해 데뷔 이후 다양한 음악과 콘셉트를 선보이며 활동을 이어가고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '단풍길, 나란히 걷고 싶은 여자 가수는?', '단풍길, 나란히 걷고 싶은 남자 가수는?', '단풍길, 나란히 걷고 싶은 여자 트로트 가수는?', '단풍길, 나란히 걷고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr