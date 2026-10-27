사진 = 이지아 인스타그램

사진 = 이지아 인스타그램

사진 = 이지아 인스타그램

사진 = 이지아 인스타그램

배우 이지아가 개성 넘치는 패션과 변함없는 동안 미모가 돋보이는 일상 사진을 공개했다.이지아는 최근 자신의 인스타그램에 "✨💎🤍🫠👻👽🏝️A little photo dump 📸(일상 사진 몇 장)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이지아는 여러 개의 거울과 조명이 설치된 공간에서 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 짧은 소매의 데님 미니 원피스에 검은색 레이스 양말과 로퍼를 매치해 발랄하면서도 세련된 스타일을 연출했다. 한 손을 주머니에 넣은 채 형광 초록색 휴대전화를 내려다보는 모습이 자연스러우며, 거울마다 서로 다른 각도로 비친 늘씬한 실루엣이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 이지아는 같은 데님 원피스를 입고 휴대전화를 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 머리와 자연스러운 앞머리가 청순한 분위기를 더하며 허리 부분의 끈 장식과 검은색 숄더백이 캐주얼한 스타일을 완성했다. 휴대전화에 부착된 초록색 외계인 캐릭터 케이스도 독특한 포인트로 시선을 사로잡는다.또 다른 사진에서 이지아는 햇살이 비치는 거리에서 기둥을 한 손으로 잡고 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 연한 살구색 오프숄더 미니 원피스에 흰색 선글라스를 착용해 화사한 분위기를 자아냈으며, 어깨 아래로 흘러내리는 긴 웨이브 머리가 여성스러운 매력을 더한다. 한쪽 다리를 살짝 구부린 자세와 가느다란 각선미가 돋보이는 가운데 양쪽 발에 서로 다른 색상의 분홍색 슬리퍼를 신어 개성 있는 패션 감각을 드러냈다.마지막 사진에서 이지아는 같은 원피스 차림으로 거울 앞에 서서 휴대전화로 전신 셀카를 남기고 있다. 흰색 선글라스와 여러 겹의 목걸이가 어우러져 감각적인 스타일을 완성했으며 한 손에 도넛 그림이 들어간 에코백을 들고 자연스럽게 포즈를 취했다. 짧은 원피스 아래로 드러난 늘씬한 다리와 연분홍색, 진분홍색으로 색상을 달리한 슬리퍼가 눈길을 끈다.한편 이지아는 1978년생으로 올해 48세다. 이지아는 지난해 JTBC 드라마 '끝내주는 해결사'에서 김사라 역을 맡아 열연을 펼쳤고 현재 차기작을 검토 중인 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr