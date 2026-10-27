사진 = 홍은희 인스타그램

배우 홍은희가 체코 프라하의 아름다운 풍경을 배경으로 세련된 가을 패션을 선보였다.홍은희는 최근 자신의 인스타그램에 " Thanks to praha__log(프라하로그에 감사드립니다)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍은희는 프라하의 붉은 지붕과 고풍스러운 건축물이 내려다보이는 곳에서 포즈를 취하고 있다. 검은색 가죽 코트에 짙은 색상의 와이드 팬츠를 매치하고 선글라스를 착용해 시크한 분위기를 자아냈다. 한 손을 코트 주머니에 넣고 다른 손으로 머리카락을 쓸어 올리는 자연스러운 자세가 눈길을 끈다.특히 홍은희는 길게 늘어뜨린 검은 머리와 날렵한 선글라스로 세련된 옆모습을 드러냈다. 넉넉한 실루엣의 코트와 발등까지 내려오는 팬츠가 어우러져 멋스러운 가을 스타일을 완성했다. 뒤로 펼쳐진 프라하 성의 첨탑과 울긋불긋 물든 나무들이 어우러지며 한 폭의 그림 같은 장면을 연출했다.앞서 홍은희는 나무엑터스와 결별한 뒤 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.한편 홍은희는 지난 2003년 배우 유준상과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr