'하트시그널4' 출신 김지영이 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진으로 근황을 전했다.
김지영은 최근 자신의 인스타그램에 "시간이 어떻게 가는건지 모르겠네..⌚️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 김지영은 야외 테이블에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 아래를 바라보고 있다. 잔잔한 꽃무늬가 들어간 베이지색 상의에 검은색 가죽 재킷을 어깨에 걸쳐 차분하면서도 세련된 스타일을 연출했다. 얼굴을 감싸듯 자연스럽게 내려오는 긴 머리와 청초한 옆모습이 어우러져 특유의 분위기 있는 미모를 드러냈다. 이어진 사진에서 김지영은 검은색 가죽 재킷을 걸친 채 정면을 바라보며 은은하게 미소 짓고 있다. 재킷 안으로 보이는 버건디색 의상과 꽃무늬 소매가 가을 분위기를 더하는 가운데, 한 손에 포크를 들고 장난스럽게 포즈를 취했다. 또렷한 눈매와 자연스러운 미소가 사랑스러운 매력을 돋보이게 한다. 또 다른 사진에서 김지영은 실내 소파에 앉아 몸을 살짝 틀고 옆을 바라보고 있다. 버건디색 민소매 상의에 꽃무늬 긴소매를 레이어드하고 어두운 색상의 패턴 스커트를 매치해 감각적인 스타일을 선보였다. 한 손에는 투명한 잔을 들고 있으며, 다리를 편안하게 모은 자세와 부드럽게 흘러내리는 긴 머리가 우아한 분위기를 완성한다.
마지막 사진에서 김지영은 같은 의상을 입고 카메라를 향해 고개를 살짝 돌린 채 미소 짓고 있다. 자연스럽게 볼륨이 살아 있는 긴 머리와 맑은 피부, 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 베이지색 꽃무늬 상의와 짙은 버건디색 의상이 조화를 이루며 따뜻하면서도 여성스러운 매력을 더했다. 이를 본 팬들은 "너무 예쁘셔", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘다 정말루", "지영님이 하면 다 예뻐여", "인간무화과 같아요" 등의 댓글을 달았다.
김지영은 지난 7월 딸을 출산한 이후 육아와 자기관리를 병행하는 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 특히 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서는 엄마가 된 이후에도 자신을 돌보는 시간을 놓치지 않으려는 근황을 전했다.
김지영은 해당 영상에서 출산 후 회복을 위해 필라테스를 하고 있다고 밝히며 운동하는 모습을 공개했다. 또한 딸을 돌보는 데 도움을 주기 위해 시부모님이 집에서 약 500m 떨어진 곳으로 이사했다고 전하며 감사한 마음을 표현했다. 출산 이후 달라진 일상을 솔직하게 공유해 온 만큼, 이번 게시물의 "시간이 어떻게 가는건지 모르겠네"라는 짧은 멘트에도 관심이 모인다.
김지영은 현재 유튜브와 인스타그램을 통해 육아와 일상, 자기관리 등 다양한 근황을 전하며 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
김지영은 최근 자신의 인스타그램에 "시간이 어떻게 가는건지 모르겠네..⌚️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 김지영은 야외 테이블에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 아래를 바라보고 있다. 잔잔한 꽃무늬가 들어간 베이지색 상의에 검은색 가죽 재킷을 어깨에 걸쳐 차분하면서도 세련된 스타일을 연출했다. 얼굴을 감싸듯 자연스럽게 내려오는 긴 머리와 청초한 옆모습이 어우러져 특유의 분위기 있는 미모를 드러냈다. 이어진 사진에서 김지영은 검은색 가죽 재킷을 걸친 채 정면을 바라보며 은은하게 미소 짓고 있다. 재킷 안으로 보이는 버건디색 의상과 꽃무늬 소매가 가을 분위기를 더하는 가운데, 한 손에 포크를 들고 장난스럽게 포즈를 취했다. 또렷한 눈매와 자연스러운 미소가 사랑스러운 매력을 돋보이게 한다. 또 다른 사진에서 김지영은 실내 소파에 앉아 몸을 살짝 틀고 옆을 바라보고 있다. 버건디색 민소매 상의에 꽃무늬 긴소매를 레이어드하고 어두운 색상의 패턴 스커트를 매치해 감각적인 스타일을 선보였다. 한 손에는 투명한 잔을 들고 있으며, 다리를 편안하게 모은 자세와 부드럽게 흘러내리는 긴 머리가 우아한 분위기를 완성한다.
마지막 사진에서 김지영은 같은 의상을 입고 카메라를 향해 고개를 살짝 돌린 채 미소 짓고 있다. 자연스럽게 볼륨이 살아 있는 긴 머리와 맑은 피부, 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 베이지색 꽃무늬 상의와 짙은 버건디색 의상이 조화를 이루며 따뜻하면서도 여성스러운 매력을 더했다. 이를 본 팬들은 "너무 예쁘셔", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘다 정말루", "지영님이 하면 다 예뻐여", "인간무화과 같아요" 등의 댓글을 달았다.
김지영은 지난 7월 딸을 출산한 이후 육아와 자기관리를 병행하는 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 특히 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서는 엄마가 된 이후에도 자신을 돌보는 시간을 놓치지 않으려는 근황을 전했다.
김지영은 해당 영상에서 출산 후 회복을 위해 필라테스를 하고 있다고 밝히며 운동하는 모습을 공개했다. 또한 딸을 돌보는 데 도움을 주기 위해 시부모님이 집에서 약 500m 떨어진 곳으로 이사했다고 전하며 감사한 마음을 표현했다. 출산 이후 달라진 일상을 솔직하게 공유해 온 만큼, 이번 게시물의 "시간이 어떻게 가는건지 모르겠네"라는 짧은 멘트에도 관심이 모인다.
김지영은 현재 유튜브와 인스타그램을 통해 육아와 일상, 자기관리 등 다양한 근황을 전하며 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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