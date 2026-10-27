배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 남자보다 잘생긴 외모로 화제를 모으고 있다. / 사진제공=tvN

배우 임시완, 설인아가 '나의 유죄인간'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진제공=tvN

'나의 유죄인간' 임시완과 설인아가 태강그룹 후계자 자리를 둘러싼 가족 간 갈등에 휘말린다.27일 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 측은 4회 방송을 앞두고 윤이준(임시완 분)과 강재희(설인아 분)가 태강그룹 일가의 가족 모임에 참석한 모습이 담긴 사진을 공개했다. 후계자 발표를 앞두고 가족들 사이에 긴장감이 높아진 상황이다.앞서 윤이준은 아버지 윤태식(최진호 분)으로부터 문제없이 그룹을 물려받으라는 당부를 들었다. 그러나 얼마 지나지 않아 비서 한은영(정유민 분)을 살해한 용의자로 지목되면서 후계자 자리를 위협받게 됐다.직접적인 증거가 없어 경찰 조사 후 풀려났지만 살인 의혹은 여전히 남아 있다. 태강그룹 전무이자 윤이준의 둘째 누나인 윤나정(박아인 분)은 동생의 위기를 기회로 삼으려는 야심을 드러냈다. 윤이준의 수행비서인 강재희에게도 관심을 보이며 수상한 움직임을 이어갔다.이 가운데 공개된 사진 속 윤이준은 가족들이 모인 식사 자리에서 굳은 표정으로 아버지를 바라보고 있다. 윤태식 역시 두 손을 맞잡은 채 심각한 얼굴을 하고 있어 부자 사이에 어떤 대화가 오갈지 궁금증을 자아낸다.또 다른 사진에서는 윤나정이 밖에서 대기 중인 강재희에게 다가가는 모습이 포착됐다. 형사 신분을 숨기고 수행비서로 일하는 강재희가 윤나정의 갑작스러운 접근에 어떻게 대응할지 관심이 모인다.이번 가족 모임은 윤이준과 강재희의 관계에도 영향을 미칠 전망이다. 화목한 가정에서 자란 강재희는 갈등이 끊이지 않는 윤이준의 가족 관계를 직접 목격한다. 이를 계기로 그를 향한 감정에도 변화가 생긴다.'나의 유죄인간'은 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 방송된다. 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr