배우 정건주가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

'대세 게이'로 불리는 유튜버 김똘똘이 수많은 미남 스타 가운데 배우 정건주를 가장 인상 깊었던 인물로 꼽았다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

'대세 게이'로 불리는 유튜버 김똘똘이 수많은 미남 스타 가운데 배우 정건주를 가장 인상 깊었던 인물로 꼽았다. 정건주는 '홍석천의 보석함'에 유일하게 두 차례 출연한 배우로, 김똘똘은 그의 외모와 성격에 반했다고 칭찬했다.지난 26일 방송된 KBS 2TV 예능 '말자쇼'에는 홍석천의 뒤를 잇는 '대세 게이'로 주목받고 있는 김똘똘이 게스트로 출연했다. 김똘똘은 "KBS는 처음"이라며 "본명이 김반석이다. 영어로 'K·B·S'인데, 오늘 처음 불러준 거다. 서운하다"고 너스레를 떨었다. 예명의 유래를 묻는 MC 김영희와 정범균에게는 "어렸을 때부터 어른들에게 똘똘하다는 얘기를 많이 들었다"고 답했다. 이어 외국어고등학교를 거쳐 성균관대학교 전자전기공학부를 졸업했다고 밝혀 눈길을 끌었다.화제는 유튜브 콘텐츠 '홍석천의 보석함'으로 이어졌다. 홍석천과 함께 수많은 남성 스타를 만난 김똘똘은 "많은 분이 '실물 원톱'이 누구냐고, 누가 제일 잘생겼냐고 물어보신다"고 운을 뗐다. 그는 "변우석 님 있고, 이수혁 님, 김우빈 님 다 너무 멋있었는데, 내 '원픽'은 배우 정건주 님"이라고 강조했다.정건주를 선택한 이유도 구체적으로 설명했다. 김똘똘은 "키도 187cm에 운동해서 몸이 좋고, 성격도 좋으시고, 진짜로 반해서 나도 모르게 주접부렸다"고 당시를 떠올렸다. 이어 정건주와의 만남을 계기로 적극적인 리액션을 선보인 끝에 '홍석천의 보석함' 시즌2부터 고정 MC로 합류하게 됐다고 덧붙였다.정범균이 실제로 가장 매너가 좋았던 출연자를 묻자, 김똘똘은 그룹 스트레이 키즈의 필릭스를 지목했다. 김똘똘은 "대부분 남성 게스트들이 쌍게이 주접을 받느라 긴장하고 온다"며 촬영 현장 분위기를 전했다. 이어 "쉬는 시간에 기가 빨려서 쉬러 대기실에 간다. 필릭스는 쉬는 시간에 스태프들 음료수, 간식을 챙겨주는 매너가 몸에 배어있더라"고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr