안성훈이 90도로 굽히며 사과한다./사진제공=TV조선

안성훈이 90도로 굽히며 사과한다./사진제공=TV조선

안성훈이 녹화 도중 공개 사과에 나선다.27일 오후 10시 방송되는 TV조선 ‘천만기인쇼’ 5회에서는 역대급 능력으로 무장한 최정예 군단이 3기로 출격한다. 특히 전 기수를 통틀어 최고점을 경신한 실력자가 등장해 안방극장을 달굴 예정이다.이날 안성훈은 스윙댄스 기예에 도전한 스타 윤태화의 무대를 본 후 특유의 촌철살인 멘트를 날린다. 그러나 윤태화에게 기예를 전수한 기인들이 한목소리로 윤태화를 향한 칭찬을 쏟아내자, 앞서 날카로운 평가를 내렸던 안성훈은 궁지에 몰린다.쏟아지는 사과 요구에 안성훈은 재빠르게 “제가 정말 경솔했습니다”라며 허리를 90도로 숙여 사과를 건넨다. 이에 평소 거침없는 입담을 자랑하던 안성훈이 윤태화에게 건넨 한마디가 무엇일지 이목이 쏠린다.남궁진의 아찔한 돌발 상황도 그려진다. 철봉에서 온몸으로 버티며 중력을 거스르는 '스트리트 워크아웃'에 도전한 남궁진은 연습 과정에서 손가락과 근육 부상을 입으면서도 투혼을 불태운다. 그러나 본 무대 도중 바지가 벗겨질 뻔한 초유의 해프닝이 발생하고, 출연진들이 "바지 잡아!"를 연호하는 사태가 벌어진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr