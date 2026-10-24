사진=서우 유튜브

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배우 서우가 부은 얼굴에 속상함을 드러내며 강남 맛집 탐방에 나섰다.23일 유튜브 채널 '안녕하 서우'에는 '친한 언니랑 강남역 맛집 뿌시기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서우는 친한 언니와 회전초밥집을 찾아 식사를 시작했다. 초밥을 에피타이저처럼 가볍게 먹겠다는 그는 소주를 곁들이며 이야기를 나눴다.서우는 전날에도 한강에서 다양한 음식을 즐겼다고 밝혔다. 매운 제육쌈밥 정식부터 홍어삼합, 라면, 짜파게티까지 먹고 술도 마셨다는 것. 근처에 사는 언니가 캠핑 용품을 설치해 야외에서 식사를 즐길 수 있었다고 설명했다.회전초밥집에서 나온 서우는 셀프 카메라로 자신의 모습을 확인했다. 그는 "오늘 얼굴이, 눈이 많이 부었다"며 부기가 신경 쓰이는 모습을 보였다. 영상에는 '영상을 보면 점점 부기가 가라앉는 서우를 볼 수 있을 것이다'라는 자막이 더해졌다.서우는 모밀국수까지 먹으며 첫 번째 식사를 마친 뒤 다음 장소로 이동했다. 두 번째로 찾은 곳에서는 순대와 수육을 안주 삼아 술을 즐겼다. 초밥으로 시작한 식사는 순대와 수육을 거쳐 해산물로 이어졌다.서우와 일행은 여러 횟집이 모인 노포 분위기의 장소를 찾아 세 번째 식사에 나섰다. 다양한 수산물에 소주를 곁들이며 강남 맛집 탐방을 마무리했다.앞서 서우는 방송을 통해 자가면역질환을 앓고 있다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "면역력이 약한 질환인데 조금만 피곤해도 염증이 생기더라. 감기나 잇몸 염증, 심지어 머리 안쪽에도 생겼다"고 털어놨다.활동을 쉬었던 이유 역시 건강 회복 때문이라고 설명했다. 서우는 "그동안 쉬었던 게 건강을 회복하는 시간이 필요했기 때문이다. 몸이 아프니까 정신도 건강하지 않더라"고 고백했다.한편 서우는 2007년 영화 '아들'로 데뷔해 '미쓰 홍당무', '하녀', 드라마 '신데렐라 언니' 등에 출연했다. 2016년 방송에서 자가면역질환으로 건강 회복을 위한 공백기를 가졌다고 밝혔으며, 2019년 영화 '더하우스' 이후 연기 활동을 쉬고 있다. 지난해에는 "지금은 너무 건강하니 걱정은 그만"이라며 건강 우려에 선을 그었고, 현재 유튜브를 통해 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr