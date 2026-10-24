사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 딸 하임 양의 진로 선택에 대한 생각을 밝혔다.24일 유튜브 채널 '백지영'에는 '데뷔 후 잔고0원이라는 중소아이돌에게 투뿔한우 거하게 쏜 백지영 (유스피어)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 그룹 유스피어 멤버 시안, 다온, 채나에게 소고기를 대접하며 데뷔 과정과 학창 시절 이야기를 나눴다.백지영은 앞서 '분리수거 가요제' 특집에 출연했던 유스피어를 떠올리며 초대한 이유를 설명했다. 그는 "그때 멤버들한테 '무대가 너무 좁지 않아?'라고 물어봤는데, 이 좁은 무대 전용으로 연습을 하고 왔다고 하더라. 그게 정말 감동이었다"고 전했다.식사 도중 다온은 "저희는 학교를 자퇴해서 검정고시에 합격했다. 그래서 약간 아쉽긴 했다"며 가수의 꿈을 위해 학업을 중단했던 경험을 털어놨다.채나도 "저는 고등학교 찍먹하고 왔다. 두 달 다니고 자퇴해서 고등학교를 거의 그냥 체험하고 나온 수준이라서 친구들과 추억이 별로 없다"고 아쉬움을 드러냈다.백지영이 부모님의 허락 여부를 묻자 채나는 "부모님께서도 학교에 대해서 걱정이 많으시니까 오히려 먼저 자퇴하는 게 어떠냐고 권해주셨다"고 답했다.멤버들의 이야기를 듣던 제작진은 백지영에게 딸 하임 양이 중학생이 된 뒤 성적이 나오지 않고 다른 일을 하겠다고 하면 어떻게 할 것인지 물었다.백지영은 "난 일단 못 하게 할 것 같다"고 밝혔다. 다만 무조건 반대하겠다는 뜻은 아니었다. 그는 "얼마나 원하는지 보려고 일단 '죽어도 안 된다'고 할 것 같다"며 딸의 의지를 먼저 확인하겠다고 설명했다.그러면서 "얘가 정말로 원하는 길이고 그 길 아니면 안 되겠다는 그 마음이 보이면 허락해주고, 아니면 다리몽둥이를 그냥"이라고 농담해 웃음을 안겼다.시안은 "완전 저희 어머니랑 똑같다"며 공감했다. 부모님 모두 평범하게 공부하며 지내기를 원했지만, 혼자 서울로 올라가 오디션을 보며 가수의 꿈을 키웠다고.그는 중학교 3학년 때 어머니에게 "엄마 나 성공할 거다. 믿어달라"고 설득했다며 "어머니가 '그래 뭐 한 번 해봐' 했다"고 회상했다. 백지영은 후배들에게 "너희들이 생각하는 것이 정말 어른스럽다"고 감탄했다한편 백지영은 2013년 9살 연하 배우 정석원과 결혼했으며, 2017년 딸 하임 양을 얻었다. 하임 양은 현재 학비만 약 3천만원에 달하는 국제학교에 재학 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr