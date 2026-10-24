지난 2월 첫딸을 출산한 가수 은가은이 8개월 만에 둘째 임신 가능성을 의심한다. / 사진제공=KBS2

지난 2월 첫딸을 출산한 가수 은가은이 8개월 만에 둘째 임신 가능성을 의심한다. / 사진제공=KBS2

지난 2월 첫딸을 출산한 가수 은가은이 8개월 만에 둘째 임신 가능성을 의심한다. / 사진제공=KBS2

지난 2월 첫딸을 출산한 가수 은가은이 8개월 만에 둘째 임신 가능성을 의심한다. 갑작스러운 메스꺼움과 헛구역질에 남편 박현호는 임신테스트기까지 준비하며 둘째에 대한 기대감을 내비친다.24일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박현호와 은가은 부부가 경북 경주로 행사를 떠나는 과정에서 예상치 못한 소동을 겪는다.은가은은 경주로 향하는 차 안에서 평소와 다른 식욕을 보인다. 남편을 위해 직접 준비한 과일 도시락을 혼자 먹는가 하면 휴게소에서도 각종 간식을 연달아 먹어 치운다. 그러나 얼마 지나지 않아 "속이 안 좋다"며 불편함을 호소한다.한차례 속을 진정시킨 은가은은 행사장 대기실에 도착한 뒤 다시 음식에 관심을 보인다. 주최 측에서 준비한 도시락을 발견하고 반가워하지만, 뚜껑을 열어 냄새를 맡자 갑자기 헛구역질하며 화장실로 달려간다. 이후에도 "속이 울렁거린다"고 말하던 은가은은 달력을 확인하며 둘째 임신 가능성을 짚어본다. 계속되는 메스꺼움에 남편 박현호 역시 아내의 상태를 유심히 살핀다.박현호는 직접 약국으로 향한다. 잠시 뒤 돌아온 그는 "(약국에서) 임산부용 소화제는 없다고 해서"라며 사혈침을 건넨다. 여기에 임신테스트기까지 꺼내자 은가은은 "이게 뭐야? 왜 쓸데없는 걸 사 왔어?"라며 당황한다. 박현호는 "사실 엄마한테 물어봤는데…"라며 앞서 어머니와 전화 통화를 했다는 사실을 알린다. 아내의 갑작스러운 증상에 가족에게까지 의견을 구한 것이다. 실제 임신 여부는 확인되지 않은 상황이다.박현호의 둘째에 대한 기대는 본격적인 행사가 시작된 뒤에도 계속된다. 무대 뒤에서 대기하던 그는 "둘째를 잘 키울 수 있을까? 아이들에게 좋은 아빠가 되어야 할 텐데…"라며 아직 확인되지 않은 상황을 두고 벌써 고민에 빠진다.급기야 은가은과 함께 무대에 오른 박현호는 관객들을 향해 "만약에 저희에게 둘째가 생긴다면?"이라고 돌발 질문을 던진다. 객석에서 호응이 쏟아지자 "열심히 노력해보겠습니다!"라며 너스레를 떤다. 은가은은 "주책이야, 진짜!"라고 말하며 남편의 어깨를 가볍게 친다. 둘째를 향한 기대감에 들뜬 박현호와 이를 민망해하는 은가은의 상반된 반응이 웃음을 안길 전망이다.박현호와 은가은 부부의 경주 나들이는 24일 오후 10시 35분 방송되는 '살림남'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr