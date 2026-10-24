'핑계고' 최강창민이 두 여동생을 향한 통 큰 지원으로 유재석을 놀라게 했다.
24일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 '2세대 아이돌은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 동방신기 최강창민, 슈퍼주니어 규현, 샤이니 민호가 유재석과 만나 가족과 형제 관계에 대한 이야기를 나눴다.
최강창민은 여동생이 두 명이라며 "동생들이 제가 오빠라는 사실을 절대적으로 숨기고 다녔다고 하더라"고 밝혔다. 학창 시절부터 현재까지 주변 사람들에게 자신과의 관계를 잘 드러내지 않는다는 것. 그는 "좋아해 주는 친구들도 있었지만, 사춘기 때라 시기와 질투도 많았던 것 같다"며 "'너네 오빠 동방신기라며? 나는 슈퍼주니어 좋아하는데'라면서 괜히 시비를 거는 친구들도 있었다고 하더라"고 설명했다. 지금도 여동생들은 오빠가 최강창민이라는 말을 하지 않고 지낸다고 덧붙였다.
규현은 최강창민과 동생들의 현재 관계를 언급하며 분위기를 바꿨다. 그는 "창민이 동생들이 어렸을 땐 서먹서먹했을 수도 있는데, 지금은 충성을 다한다"며 최강창민이 그만큼 동생들을 챙긴다고 귀띔했다.
최강창민은 어린 시절 동생들을 많이 혼냈던 것이 미안해 지금은 더 챙겨주고 있다고 밝혔다. 그는 "'너무 미안하다. 내가 그때 너무 많이 혼냈지? 미안해' 하면서 필요한 데 쓰라고 많이 챙겨주고 그런다"고 말했다.
하지만 규현은 "그 정도가 아니다"라며 최강창민의 설명만으로는 부족하다는 반응을 보였다. 구체적인 내용을 공개할 수는 없지만, 단순히 용돈을 챙겨주는 수준을 넘어선다는 취지였다. 유재석은 형제간 선물 이야기 중 기억에 남는 사례로 배우 공명과 NCT 도영을 꼽았다. 그는 "지금 저희 쪽에서 나온 최고는 공명이다"라며 도영이 형 공명에게 자동차를 선물했던 일화를 꺼냈다.
그러자 규현은 "죄송한데 그 정도가 아니다"라고 거듭 강조했다. 예상보다 큰 규모의 지원을 짐작하게 하는 말에 유재석은 "여기 진정한 큰손이시네"라며 감탄했다.
규현은 "밝힐 수가 없는 게 제가 참 한스럽다"며 "동생분들이 결혼을 다 하셨는데 남편분들이 창민 씨 집 방향으로 큰절을 하는 것으로 알고 있다"고 너스레를 떨었다. 다만 최강창민이 동생들에게 지원한 구체적인 금액이나 선물은 공개되지 않았다.
유재석도 "저도 여동생 둘이다"라며 공통점을 밝혔다. 규현이 "형은 엄청날 것 같은데"라고 기대하자 유재석은 "저는 밝힐 수가 없다"고 답했다. 그러면서 "만약에 동생들이 보면 '네가 오빠냐'라고 댓글 남길 것 같다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.
최강창민은 2003년 동방신기로 데뷔했다. 2020년 비연예인 여성과 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
24일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 '2세대 아이돌은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 동방신기 최강창민, 슈퍼주니어 규현, 샤이니 민호가 유재석과 만나 가족과 형제 관계에 대한 이야기를 나눴다.
최강창민은 여동생이 두 명이라며 "동생들이 제가 오빠라는 사실을 절대적으로 숨기고 다녔다고 하더라"고 밝혔다. 학창 시절부터 현재까지 주변 사람들에게 자신과의 관계를 잘 드러내지 않는다는 것. 그는 "좋아해 주는 친구들도 있었지만, 사춘기 때라 시기와 질투도 많았던 것 같다"며 "'너네 오빠 동방신기라며? 나는 슈퍼주니어 좋아하는데'라면서 괜히 시비를 거는 친구들도 있었다고 하더라"고 설명했다. 지금도 여동생들은 오빠가 최강창민이라는 말을 하지 않고 지낸다고 덧붙였다.
규현은 최강창민과 동생들의 현재 관계를 언급하며 분위기를 바꿨다. 그는 "창민이 동생들이 어렸을 땐 서먹서먹했을 수도 있는데, 지금은 충성을 다한다"며 최강창민이 그만큼 동생들을 챙긴다고 귀띔했다.
최강창민은 어린 시절 동생들을 많이 혼냈던 것이 미안해 지금은 더 챙겨주고 있다고 밝혔다. 그는 "'너무 미안하다. 내가 그때 너무 많이 혼냈지? 미안해' 하면서 필요한 데 쓰라고 많이 챙겨주고 그런다"고 말했다.
하지만 규현은 "그 정도가 아니다"라며 최강창민의 설명만으로는 부족하다는 반응을 보였다. 구체적인 내용을 공개할 수는 없지만, 단순히 용돈을 챙겨주는 수준을 넘어선다는 취지였다. 유재석은 형제간 선물 이야기 중 기억에 남는 사례로 배우 공명과 NCT 도영을 꼽았다. 그는 "지금 저희 쪽에서 나온 최고는 공명이다"라며 도영이 형 공명에게 자동차를 선물했던 일화를 꺼냈다.
그러자 규현은 "죄송한데 그 정도가 아니다"라고 거듭 강조했다. 예상보다 큰 규모의 지원을 짐작하게 하는 말에 유재석은 "여기 진정한 큰손이시네"라며 감탄했다.
규현은 "밝힐 수가 없는 게 제가 참 한스럽다"며 "동생분들이 결혼을 다 하셨는데 남편분들이 창민 씨 집 방향으로 큰절을 하는 것으로 알고 있다"고 너스레를 떨었다. 다만 최강창민이 동생들에게 지원한 구체적인 금액이나 선물은 공개되지 않았다.
유재석도 "저도 여동생 둘이다"라며 공통점을 밝혔다. 규현이 "형은 엄청날 것 같은데"라고 기대하자 유재석은 "저는 밝힐 수가 없다"고 답했다. 그러면서 "만약에 동생들이 보면 '네가 오빠냐'라고 댓글 남길 것 같다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.
최강창민은 2003년 동방신기로 데뷔했다. 2020년 비연예인 여성과 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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