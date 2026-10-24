사진=유튜브 '핑계고'

사진=유튜브 '핑계고'

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사진=유튜브 '핑계고'

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'핑계고' 최강창민이 두 여동생을 향한 통 큰 지원으로 유재석을 놀라게 했다.24일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 '2세대 아이돌은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 동방신기 최강창민, 슈퍼주니어 규현, 샤이니 민호가 유재석과 만나 가족과 형제 관계에 대한 이야기를 나눴다.최강창민은 여동생이 두 명이라며 "동생들이 제가 오빠라는 사실을 절대적으로 숨기고 다녔다고 하더라"고 밝혔다. 학창 시절부터 현재까지 주변 사람들에게 자신과의 관계를 잘 드러내지 않는다는 것.그는 "좋아해 주는 친구들도 있었지만, 사춘기 때라 시기와 질투도 많았던 것 같다"며 "'너네 오빠 동방신기라며? 나는 슈퍼주니어 좋아하는데'라면서 괜히 시비를 거는 친구들도 있었다고 하더라"고 설명했다. 지금도 여동생들은 오빠가 최강창민이라는 말을 하지 않고 지낸다고 덧붙였다.규현은 최강창민과 동생들의 현재 관계를 언급하며 분위기를 바꿨다. 그는 "창민이 동생들이 어렸을 땐 서먹서먹했을 수도 있는데, 지금은 충성을 다한다"며 최강창민이 그만큼 동생들을 챙긴다고 귀띔했다.최강창민은 어린 시절 동생들을 많이 혼냈던 것이 미안해 지금은 더 챙겨주고 있다고 밝혔다. 그는 "'너무 미안하다. 내가 그때 너무 많이 혼냈지? 미안해' 하면서 필요한 데 쓰라고 많이 챙겨주고 그런다"고 말했다.하지만 규현은 "그 정도가 아니다"라며 최강창민의 설명만으로는 부족하다는 반응을 보였다. 구체적인 내용을 공개할 수는 없지만, 단순히 용돈을 챙겨주는 수준을 넘어선다는 취지였다.유재석은 형제간 선물 이야기 중 기억에 남는 사례로 배우 공명과 NCT 도영을 꼽았다. 그는 "지금 저희 쪽에서 나온 최고는 공명이다"라며 도영이 형 공명에게 자동차를 선물했던 일화를 꺼냈다.그러자 규현은 "죄송한데 그 정도가 아니다"라고 거듭 강조했다. 예상보다 큰 규모의 지원을 짐작하게 하는 말에 유재석은 "여기 진정한 큰손이시네"라며 감탄했다.규현은 "밝힐 수가 없는 게 제가 참 한스럽다"며 "동생분들이 결혼을 다 하셨는데 남편분들이 창민 씨 집 방향으로 큰절을 하는 것으로 알고 있다"고 너스레를 떨었다. 다만 최강창민이 동생들에게 지원한 구체적인 금액이나 선물은 공개되지 않았다.유재석도 "저도 여동생 둘이다"라며 공통점을 밝혔다. 규현이 "형은 엄청날 것 같은데"라고 기대하자 유재석은 "저는 밝힐 수가 없다"고 답했다. 그러면서 "만약에 동생들이 보면 '네가 오빠냐'라고 댓글 남길 것 같다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.최강창민은 2003년 동방신기로 데뷔했다. 2020년 비연예인 여성과 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr