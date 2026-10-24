이미지 크게보기 영국으로 이주한 배우 장윤주가 딸과 함께 영어 발음에 대한 이야기를 나눴다 / 사진 = 장윤주 유튜브 채널

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영국으로 이주한 장윤주가 딸 리사 양과 영어 발음 이야기를 나눴다.24일 장윤주의 유튜브 채널에는 "효도관광과 쇼핑 그 사이. 안정형 딸과 불안형 엄마의 영국 버스타고 쇼핑가기 대모험"이라는 제목의 영상이 올라왔다.장윤주는 딸과 함께 마켓에 가기 위해 버스를 탔다. 그는 "리사, 우리 22번 맞지? 우리 잘 가고 있지?", "리사야, 지금 여기 우리 멀리 왔어. 아무튼 10정거장 가야 돼", "구글 맵에서 피터 존스에서 내린다고 나왔니?"라며 계속 딸에게 물었다.하지만 불안한 모습을 감추지 못했고, 자막에도 "표정은 벌써 국제 고아"라는 문구가 달려 웃음을 안겼다.무사히 마켓이 있는 동네에 도착한 장윤주는 딸 리사의 손을 꼭 잡고 마을 전경에 입을 다물지 못했다.장윤주가 "근데 이 동네는 쏘 뷰티풀"이라고 말하자, 딸 리사는 "엄마는 매일 그 발음을 해. 쏘 뷰티풀"이라며 유창한 발음으로 엄마의 영어 단어를 지적했다.이에 장윤주는 "엄마가 아는 단어가 몇 개 안 돼서 그런다"며 곧바로 인정해 웃음을 자아냈다.마켓에서 꿀을 파는 가게를 발견했고, 리사는 점원에게 또 유창한 발음의 영어로 대화를 나눠 눈길을 끌었다.한편 장윤주는 2015년 4살 연하의 산업 디자이너 겸 사업가 정승민과 결혼해 2017년 딸 리사 양을 얻었다. 지난해에는 리사 양이 그린 '바위 코코넛' 그림을 공개해 화제를 모으기도 했다.최근 장윤주는 남편이 런던의 대학원 석사 과정에 합격하면서 영국으로 거처를 옮겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr