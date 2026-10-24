사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 멤버들이 회식 뒷이야기를 폭로했다.24일 방송된 tvN 예능 '놀라운 토요일'에는 댄서 바다, 시미즈, 인규가 게스트로 출연했다.이날 인규는 퀴즈보다 춤이 더 걱정됐다고 털어놨다. 그는 "나름 춤추는 사람인데 여기서 절고 가면 씁쓸하니까"라며 댄서로서 실수 없이 무대를 보여주고 싶은 마음을 드러냈다.시미즈 역시 안무를 기억하는 데 어려움이 있다고 고백했다. 그는 "제가 짠 안무도 기억을 못해서"라며 수많은 안무를 만드는 댄서의 고충을 전했다. 노래를 만드는 영케이도 "나도 가사 기억 못한다"고 공감해 웃음을 안겼다.반면 바다는 자신감을 보였다. 그는 "시켜만 주시면 다 할 수 있다. 열심히 해보겠다"며 어떤 요청에도 적극적으로 나서겠다는 의지를 밝혔다.시미즈는 바다의 열정이 평소에도 남다르다고 증언했다. 그는 "안무 씬의 국가대표를 추천하면 바다 언니를 추천한다고 했다"며 "재미있는 것을 찍을 때는 설렁설렁할 수도 있는데 언니는 그런 게 없다. 120% 출력한다"고 설명했다. 가볍게 즐기는 촬영에서도 최선을 다하는 바다의 모습을 전한 것.이를 듣던 붐은 "(열정이 넘치면) 옆의 사람들이 부담스럽다"고 반응했다. 하지만 곧바로 넉살의 반격이 돌아왔다. 넉살은 "붐이 회식 자리에서 꼭 하는 행동"이라며 붐 역시 회식에서 남다른 열정을 보인다고 꼬집었다.출연진들도 붐의 회식 모습을 폭로하기 시작했다. 이들은 붐이 자기만 주목받으려고 급발진한다며 "어셔 노래를 튼다"고 밝혀 웃음을 더했다. 바다의 열정을 두고 주변 사람들이 부담스러울 수 있다고 말한 붐이 오히려 회식 자리의 열정적인 인물로 지목됐다.인규의 별명을 맞히는 과정에서는 태연의 답변이 웃음을 자아냈다. 인규를 나타내는 줄임말이 '행꼴'이라는 힌트가 나오자 태연은 "행복한 꼴뚜기?"라고 외쳤다. 무례한 발언이라는 지적이 나오자 태연은 곧바로 "죄송해요"라며 고개를 숙였다.붐은 "속마음이 너무 크게 나왔다. 비슷하다"며 정답이 '행복한 꼴통'이라고 설명했다. 출연진들은 꼴통보다 꼴뚜기가 나은 것 같다는 반응을 보이며 장난을 이어갔다.시미즈는 인규의 별명에 대해 "하고 싶은 대로 한다. 거침이 없다"고 설명했다. 그는 "다 나오지 않았지만 거침없는 모습이 부럽다. 행복한 꼴통 같다"며 인규의 자유분방한 성격을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr