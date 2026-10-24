엔믹스 설윤이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

박현호, 은가은 부부가 '살림남'에 출연했다. / 사진=KBS2

그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 자신의 특별한 태몽을 공개한다. / 사진제공=KBS2

그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 자신의 특별한 태몽을 공개한다.24일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 출연진들이 각자의 태몽에 관한 이야기를 나눈다. 이날 스튜디오 게스트로 출연한 설윤도 자신의 태몽을 소개하며 이목을 집중시킨다.박현호의 어머니는 아들과의 전화 통화에서 "사실 너희에게 말은 안 했는데 얼마 전에 뱀이 날 쫓아오는 꿈을 꿨다"고 밝힌다. 박현호와 은가은 부부의 첫째 서원이 태몽 역시 뱀과 관련된 꿈이었던 것으로 알려졌다. 비슷한 꿈을 연이어 꾼 사실에 박현호는 둘째를 암시하는 태몽이 아닐지 기대감을 나타낸다.스튜디오에서도 태몽을 주제로 대화가 이어진다. 태몽을 묻는 질문에 설윤은 "어머니가 저수지에서 물을 뜨셨는데, 손에 보석이 잡혔다고 하셨다"고 이야기한다. 은가은은 "그래서 이렇게 보석 같은 딸이…"라며 설윤의 외모를 칭찬한다. 보석이 등장하는 태몽과 설윤의 비주얼을 연결한 반응에 스튜디오 분위기도 화기애애해질 전망이다.설윤은 데뷔 초부터 화려한 외모로 주목받아 왔다. 장원영, 카리나와 함께 이른바 '장카설'로 불리며 걸그룹을 대표하는 비주얼 멤버 중 한 명으로 언급되고 있다. '장카설'은 장원영의 '장', 카리나의 '카', 설윤의 '설'을 합친 표현이다.은가은이 첫째 서원이의 사주를 본 일화도 공개한다. 그는 "최근 서원이의 사주를 봤는데, 직업에 '사'자가 들어간다고 했다"며 기대감을 나타낸다. 박서진은 "저도 사주를 봤을 때 직업에 '사'자가 있다고 해서 변호사, 판사를 꿈꿨는데 공부를 못 했다"라고 털어놓는다. 예상치 못한 고백에 은가은은 "갑자기 기분이 안 좋아졌다"고 받아치며 웃음을 자아낼 예정이다.'살림남'은 24일 오후 10시 35분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr