가수 모닝커피(Morning Coffee)가 사랑을 시작하는 순간의 설렘을 담은 신곡으로 돌아왔다. / 사진제공=요구르트스튜디오

가수 모닝커피(Morning Coffee)가 사랑을 시작하는 순간의 설렘을 담은 신곡으로 돌아왔다. / 사진제공=요구르트스튜디오

가수 모닝커피(Morning Coffee)가 사랑을 시작하는 순간의 설렘을 담은 신곡으로 돌아왔다. 특유의 맑은 음색을 바탕으로 사랑하는 사람을 향한 감정을 섬세하게 표현했다.모닝커피는 24일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '두근두근 떨려와'를 발매했다. '두근두근 떨려와'는 사랑하는 사람을 마주할 때마다 커지는 설렘과 함께하고 싶은 마음을 담은 미디엄 템포의 러브송이다. 한 사람으로 인해 평범한 일상마저 특별하게 느껴지는 순간을 밝고 따뜻한 분위기로 풀어냈다.'두근두근 떨려와 네가 가까워질 때마다, 콩닥콩닥 떨려와 내 맘이 자꾸 커져가'라는 가사에는 사랑하는 사람을 향해 점점 커지는 감정이 담겼다. 이어 '눈을 마주칠 때마다 시간이 멈춘 것 같아, 이 설레는 이 순간을 너와 함께하고 싶어'라는 구절을 통해 소중한 순간이 오래 이어지기를 바라는 마음을 전했다.모닝커피는 이번 곡에서 부드러운 보컬과 섬세한 감정 표현을 선보였다. 수줍게 마음을 고백하듯 노래하는 초반부부터 감정이 고조되는 후반부까지 곡의 흐름에 맞춰 목소리의 강약을 조절하며 사랑에 빠진 화자의 감정을 표현했다.곡 작업에는 필승불패와 KHo가 참여했다. 서정적이면서도 경쾌한 멜로디에 밝고 청량한 사운드를 더해 사랑을 시작하는 순간의 분위기를 살렸다. 여기에 모닝커피의 맑은 음색이 어우러지며 곡의 완성도를 높였다. 모닝커피는 그동안 감성적인 음색을 바탕으로 꾸준히 음악 활동을 이어왔다. 개인 음원 발매뿐 아니라 다양한 드라마와 웹툰 OST에도 참여하며 음악적 영역을 넓혔다.모닝커피의 새 디지털 싱글 '두근두근 떨려와'는 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr