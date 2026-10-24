사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

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아이브(IVE) 장원영이 강렬한 밀리터리 패션으로 색다른 매력을 선보였다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 카무플라주 패턴의 반소매 상의를 입고 양손을 얼굴 옆으로 들어 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 풍성한 볼륨감이 돋보이는 갈색 헤어스타일에 은색 목걸이와 팔찌를 매치해 힙한 분위기를 연출했다. 또렷한 눈매와 도톰한 입술이 어우러진 인형 같은 비주얼이 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 장원영은 체리 무늬 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 몸에 밀착되는 카무플라주 크롭티로 잘록한 허리선을 드러냈으며 얼굴 옆으로 자연스럽게 뻗친 머리카락이 세련된 분위기를 더한다. 입가에 헤드셋 마이크를 착용한 채 옆을 바라보는 모습도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 장원영은 한 손으로 머리카락을 잡아 펼치며 정면을 응시하고 있다. 어깨를 감싸는 풍성한 갈색 머리카락과 카무플라주 상의가 어우러져 강렬하면서도 여성스러운 매력을 드러낸다. 반짝이는 액세서리와 길게 뻗은 손가락이 스타일링에 포인트를 더했다.이어 공개된 사진에서 장원영은 카무플라주 크롭티에 같은 패턴의 초미니 하의를 매치해 과감한 스타일링을 완성했다. 허리 부분에 달린 장식과 반짝이는 디테일이 돋보이는 가운데, 몸을 옆으로 돌려 앉은 채 카메라를 돌아보며 포즈를 취하고 있다. 잘록한 허리와 늘씬한 각선미가 드러나는 의상으로 시선을 끌었다.마지막 사진에서 장원영은 몸을 옆으로 틀고 고개를 뒤로 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 짧은 크롭티 아래로 드러난 허리선과 길게 늘어뜨린 머리카락이 대비를 이루며 독특한 실루엣을 완성했다. 검은색 손목 장식까지 더해 밀리터리 콘셉트의 매력을 살렸다.장원영이 속한 아이브는 최근 신곡 'Looks Can Kill'을 선공개하며 컴백 활동에 돌입했다. 특히 'Looks Can Kill' 뮤직비디오에서는 강렬한 분위기의 의상과 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다. 장원영이 이번에 공개한 카무플라주 스타일링도 신곡의 강렬한 콘셉트와 맞닿아 있어 관심을 모은다.한편 장원영이 속한 아이브는 총 6곡이 수록된 새 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 컴백 활동을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr