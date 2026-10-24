이수근, 김용빈이 서로 서운함을 표한다./사진제공=TV조선

이수근, 김용빈이 서로 서운함을 표한다./사진제공=TV조선

방송인 이수근이 가수 김용빈을 향해 서운함을 고백한다.오는 26일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '트롯 키친 달리는 디너쇼'('트키쇼') 4회에서는 이수근, 안성훈, 김용빈, 최재명, 윤태화와 '흑백요리사' 출신 윤나라, 임태훈 셰프가 전남 장흥에서 두 번째 여정을 펼친다.이날 멤버들은 지역 주민들을 위해 묵묵히 봉사해 온 한국수자원공사 관계자 40명을 위한 특급 만찬 준비에 돌입한다. 제한된 시간 내에 대규모 식사를 완성해야 한다는 소식에 안성훈은 "역대 최다 인원, 최단 시간"이라며 긴장감을 표한다.본격적인 요리에 앞서 이수근은 "안성훈이 카페를 운영해 디저트의 달인, 일명 '디달'"이라며 칭찬을 건넨다. 이에 안성훈은 "디저트로 여럿 꼬셨다"고 너스레를 떤다.훈훈함도 잠시, 이수근은 김용빈을 향해 "용빈이에게 서운한 게 있다"라고 돌발 발언을 던져 현장을 술렁이게 만든다. 이어진 팀 구성 제안에 김용빈이 "수근이 형이 날 버렸다"고 토로하자, 이수근은 "네가 날 버린 것 아니냐"고 맞받아친다.이후 안성훈과 김용빈은 윤나라, 최재명과 함께 장흥의 친환경 방목 소목장을 찾는다. 특별한 신호에 소들이 힘차게 달려오는 장관을 본 안성훈은 "CG나 AI 같다. 소가 이렇게 뛰는 건 처음 본다"며 입을 다물지 못한다. 그러나 이날 요리 재료로 한우를 구해야 하는 김용빈은 "소고기를 정말 좋아하지만, 저렇게 해맑고 행복해하는 아이들을 어떻게 먹냐"라며 뜻밖의 딜레마에 빠진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr