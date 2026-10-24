사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 선물 받은 인형을 공개하며 방송 이후 근황을 전했다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘도 시민 안전 지키는 작은 소방관 일구❤️ 🚒By. 33기 소방관오라버니🫡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 소방관 복장을 한 작은 인형을 손바닥 위에 올려놓고 카메라를 바라보고 있다. 주황색 옷과 남색 모자를 착용한 인형을 얼굴 가까이 가져가 나란히 사진을 찍는 모습이 눈길을 끈다.영숙은 검은색 상의를 입고 긴 머리를 뒤로 묶은 편안한 차림으로 등장했다. 인형 옆에 얼굴을 가까이 댄 채 입술을 살짝 오므리고 있으며 맑은 피부와 또렷한 눈매가 돋보인다. 손바닥에 올린 앙증맞은 인형과 영숙의 수수한 모습이 어우러져 귀여운 분위기를 자아낸다.특히 영숙이 직접 남긴 '33기 소방관오라버니'라는 문구도 눈길을 끈다. '나는 솔로' 33기 출연자 가운데 영철이 소방공무원으로 알려진 만큼 방송 이후에도 출연자들과 이어지는 인연에 관심이 쏠린다.이를 본 팬들은 "미모 훌륭합니당", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "예쁜 누나", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.영숙은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에서 영식의 최종 선택을 받았지만, 상대방에게 상처를 줄 수 있다는 생각에 최종 선택을 포기했다.이후 방송 종료를 기념해 진행된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서는 다른 기수 출연자 가운데 관심이 가는 사람이 있다고 밝혀 화제를 모았다. 영숙은 해당 출연자에게 연락할 기회가 생긴다면 용기를 내보겠다는 뜻을 전하며 새로운 인연에 대한 가능성을 열어뒀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr