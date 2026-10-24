박보검이 미용사 국가기술자격증을 취득했다. / 사진=텐아시아DB

'보검 매직컬2' 티저 영상이 공개됐다 / 사진제공=tvN

배우 박보검이 재도전 끝에 미용사 국가기술자격증을 취득했다.다음 달 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2'는 작은 바다마을에서 헤어샵을 운영하는 이야기를 담은 예능 프로그램이다. 시즌1에 출연한 박보검과 이상이에 이어 고경표가 새 멤버로 합류한다.박보검은 최근 미용사(일반) 국가기술자격 시험에 최종 합격했다. 군 복무 당시 이용사 국가기술자격증을 취득한 데 이어 미용사 자격증까지 얻게 됐다.앞서 박보검은 '보검 매직컬' 시즌1에서 미용사 자격증 취득에 도전했지만 첫 시험에서 불합격했다. 당시 바쁜 일정에도 파마 연습을 이어가며 시험을 준비했던 그는 시즌2를 앞두고 다시 도전에 나섰고, 촬영 준비와 미용 연습을 병행한 끝에 합격했다. 미용사 국가기술자격 시험의 평균 합격률은 20~30%대인 것으로 전해졌다.첫 방송을 앞두고 공개된 티저 영상에는 바다마을의 새로운 헤어샵으로 출근하는 박보검의 모습이 담겼다. 꽃 넝쿨로 꾸며진 헤어샵을 둘러보던 박보검은 "마법이 이루어지는 곳"이라고 말했다.이번 시즌에서는 미용사 자격증을 취득한 박보검이 한층 다양한 시술에 도전할 예정이다. 기존 멤버 이상이와 새롭게 합류한 고경표가 어떤 호흡을 보여줄지도 관전 포인트다.'보검 매직컬2'는 11월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr