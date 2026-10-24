이미주가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 러블리즈 출신 이미주가 교사인 아버지의 반대를 무릅쓰고 가수의 꿈을 키웠던 과거를 털어놓는다. / 사진제공=SBS

그룹 러블리즈 출신 이미주가 교사인 아버지의 반대를 무릅쓰고 가수의 꿈을 키웠던 과거를 털어놓는다. 부모님 몰래 오디션을 보러 다녔던 그는 성적표를 확인한 아버지가 결국 진로에 대한 생각을 바꿨다고 밝힌다.오는 25일 오전 10시 55분 방송되는 SBS '다시 쓰는 성공 방정식 - 영크크는 출근 중' 2부에서는 문세윤, 이상엽, 이미주, 소슬지가 고등학교 진학을 앞둔 중학교 3학년 학생들의 진로 고민을 함께 나눈다.옥천상업고등학교 인터넷상거래과를 졸업한 이미주는 자신의 학창 시절을 떠올린다. 그는 연예인을 꿈꾸며 부모님 몰래 오디션을 보러 다녔지만, 교사인 아버지는 "연예인의 '연'자도 꺼내지 마라"며 강하게 반대했다고 전한다.그러나 이미주의 성적표를 확인한 아버지는 더 이상 딸의 꿈을 반대하기 어려웠다고. 이후 이미주가 오디션 합격 통보를 받자 오히려 든든한 지원군이 됐다는 후문이다. 이미주는 부모님의 반대에도 자신의 진로를 선택하고 꿈을 이뤄낸 경험을 학생들과 공유한다.두 아이의 아버지인 문세윤은 첫째 딸과 같은 나이인 중3 학생들의 고민에 공감한다. 일찍부터 전문성을 키우려는 학생들의 선택을 존중하면서도, 대학에 진학해 다양한 경험을 쌓길 바라는 부모의 입장도 이해한다. 특히 직업계고 입시설명회 현장을 지켜보던 그는 "제가 여기 있을 때가 아니다. 우리 애들 손잡고 저길 갔어야 했다"며 아쉬움을 내비친다.이상엽은 인문계고와 반도체고 사이에서 진학을 고민하는 전교 1등 학생의 사연에 관심을 보인다. 우수한 성적에도 주변의 기대보다 자신의 적성과 미래를 우선하는 학생의 태도에 감탄한 그는 "이 방송을 보는 저 학생의 부모님은 눈물이 나실 것 같다. 어쩜 저렇게 아이를 잘 키우셨냐"며 부러움을 표한다.소슬지는 조리고 진학을 희망하는 학생의 열정에 주목한다. 해당 학생은 주말마다 포항에서 대구까지 요리학원을 다니고, 밤늦게까지 칼질을 연습하며 진학을 준비한다. 이를 지켜본 소슬지는 "곧 '흑백요리사'에서 만날 수 있지 않을까"라며 기대감을 나타낸다.직업계고 졸업 후 미국 실리콘밸리 기업에 취업한 청년들의 이야기도 소개된다. 한국에서 재택근무를 하며 해외 기업에서 경력을 쌓고 있는 두 사람의 모습에 문세윤은 "너무 마인드가 건강하다. 심지어 누나 같다"며 감탄한다. 이미주 역시 "저도 모르게 '네, 언니'라고 해버렸다"고 맞장구친다.'다시 쓰는 성공 방정식 - 영크크는 출근 중' 2부는 오는 25일 오전 10시 55분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr