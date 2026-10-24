사진 = 고원희 인스타그램

사진 = 고원희 인스타그램

사진 = 고원희 인스타그램

사진 = 고원희 인스타그램

배우 고원희가 애슬레저 브랜드 행사에서 탄탄한 몸매와 세련된 스타일링을 선보였다.고원희는 최근 자신의 인스타그램에 "건강한 아름다움을 추구하는 🤍"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고원희는 벽 앞에서 옆으로 몸을 돌린 채 환하게 웃고 있다. 흰색 슬리브리스 상의에 짙은 갈색 카고 팬츠를 매치하고 아우터를 어깨 아래로 내려 걸쳐 매끈한 어깨선을 드러냈다. 턱선 아래로 내려오는 단발머리와 입가에 손을 가져간 포즈가 발랄한 매력을 더한다.이어진 사진에서 고원희는 한 손을 바지 주머니에 넣고 뒤를 돌아보며 밝게 미소 짓고 있다. 어깨와 등 부분이 드러나는 흰색 상의가 슬림한 상체 라인을 강조하고 넉넉한 실루엣의 팬츠가 편안하면서도 감각적인 분위기를 완성했다. 자연스럽게 뻗친 단발머리와 환한 표정도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 고원희는 커다란 원형 구조물 옆에 기대 한 손을 머리 가까이 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 짧은 기장의 흰색 상의 아래로 잘록한 허리선이 드러나며, 여유로운 핏의 카고 팬츠와 대비를 이룬다. 어깨에 걸친 아우터와 검은색 가방까지 더해져 활동적인 스타일링을 보여준다.마지막 사진에서 고원희는 같은 공간에서 몸을 비스듬히 기울인 채 옆을 바라보고 있다. 한 손을 머리 옆으로 올리고 다른 손을 바지 주머니에 넣은 자연스러운 포즈가 돋보인다. 주황빛 조명 아래 드러난 탄탄한 상체 실루엣과 단정한 단발머리가 건강하면서도 세련된 매력을 강조한다.이를 본 팬들은 "아니 넘 이쁘자나", "건강한 아름다움은 워니짱이 최고야", "너무 예뻐", "쏘핫걸", "요즘 넘 예뻐서 행복함", "건강한 아름다움 하면 고원희지" 등의 댓글을 달았다.고원희가 사진을 촬영한 곳은 애슬레저 브랜드 안다르의 첫 팝업스토어 '안다르 인 모션(ANDAR. IN MOTION)' 행사장이다. 안다르는 서울 성수동 복합문화공간 Y173에서 팝업스토어를 운영하며, 대표 소재인 '에어쿨링'을 활용한 새로운 컬렉션을 공개한다.앞서 고원희는 새 소속사 빌리언스와 전속계약을 체결했으며 새로운 소속사와 함께 배우 활동을 이어갈 예정이다.한편 1994년생으로 32세인 고원희는 2022년 10월 연상의 비연예인 사업가와 결혼했으나 약 2년 만에 파경을 맞았다. 두 사람은 2024년 이혼한 것으로 알려졌으며 지난해 이혼 사실이 뒤늦게 공개됐다. 슬하에 자녀는 없다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr