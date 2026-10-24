사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 32기 현실 커플 옥순과 광수가 다정한 가을 데이트 사진을 공개했다.32기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 낙엽과 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 옥순은 광수와 나란히 서서 서로를 바라보고 있다. 옥순은 아이보리색 니트에 짙은 색상의 하의를 매치하고 자연스럽게 웨이브가 들어간 머리를 늘어뜨린 모습이다. 흰색 티셔츠에 검은색 아우터를 걸친 광수는 옥순을 향해 옅은 미소를 짓고 있으며 두 사람 뒤로 펼쳐진 노을빛 하늘이 따뜻한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 옥순은 나무가 늘어선 길을 배경으로 입술을 살짝 내밀며 장난스러운 표정을 짓고 있다. 아이보리색 니트 위로 체크무늬 안감이 드러나는 검은색 아우터를 어깨에 걸쳐 세련된 가을 패션을 완성했다. 어깨까지 내려오는 웨이브 헤어와 작은 목걸이가 어우러져 여성스러운 매력을 드러낸다.또 다른 사진에서 옥순은 광수와 함께 카메라를 향해 손가락으로 포즈를 취하고 있다. 옥순은 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 환하게 미소 짓고 있으며 뒤에 선 광수도 같은 손동작을 따라 하며 장난기 넘치는 모습을 보여준다. 편안한 차림으로 나란히 사진을 찍는 두 사람의 모습에서 친근한 분위기가 느껴진다.이어 공개된 사진에서 옥순과 광수는 창가에 마련된 테이블에 마주 앉아 카메라를 바라보고 있다. 광수는 한 손으로 턱을 받친 채 미소 짓고 있으며, 옥순은 두 손을 모아 테이블에 올려놓고 밝은 표정을 짓고 있다. 두 사람의 자연스러운 포즈와 편안한 미소가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 광수는 테이블에 앉아 양손을 얼굴 가까이 가져간 채 익살스러운 포즈를 취하고 있다. 한쪽 손에는 작은 물건을 얼굴에 대고 다른 손으로는 눈가에 손가락을 펼쳐 장난스러운 표정을 지었다. 평소 차분한 인상과는 다른 모습이 웃음을 자아낸다.이를 본 팬들은 "광수님 만나고 옥순님 옷을 좀 잘 입으시네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "광수님 옥순님 만나고 더 잘생겨지신 듯", "두분닮았어용", "옥순님도 더 예뻐지시구 광수님도 더 멋져지신듯" 등의 댓글을 달았다.앞서 32기 옥순과 광수는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 32기 돌싱 특집에서 서로를 최종 선택하며 커플이 됐다. 당시 광수는 옥순을 향해 "굳게 닫힌 마음을 활짝 열어준 사람"이라고 표현했고 옥순 역시 광수를 선택하며 첫 번째 최종 커플로 맺어졌다.방송 직후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서는 두 사람이 실제 연인으로 발전한 사실이 공개됐다. 특히 광수와 옥순은 결혼에 관한 이야기도 나누고 있다고 밝혀 관심을 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr