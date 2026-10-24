사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
배우 김유정이 드라마 속 모습과는 다른 수수하고 사랑스러운 일상을 공개했다.

김유정은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트와 brunellocucinelli 브랜드 명을 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 김유정은 주황빛 소파에 앉아 커다란 흰색 헤드폰을 착용한 채 귤 한 조각을 입에 넣고 있다. 뽀글뽀글한 질감의 아이보리색 점퍼에 턱선까지 내려오는 단발머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이다. 화려한 꾸밈 없이 귤을 먹는 순간에도 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다.
사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
이어진 사진에서 김유정은 소파에 다리를 편안하게 뻗고 앉아 두 손으로 귤을 만지고 있다. 밝은 색상의 와이드 팬츠를 점퍼와 함께 매치한 편안한 차림으로 손에 든 귤을 내려다보는 모습이 자연스럽다.
사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
또 다른 사진에서 김유정은 화려한 불빛으로 가득한 도시의 야경을 배경으로 등장했다. 사진 속 작은 이미지에서 김유정은 흰색 반소매 상의를 입고 검은색 가방을 어깨에 멘 채 휴대전화로 야경을 촬영하고 있다. 턱선에서 가지런히 떨어지는 단발머리와 꾸밈없는 옆모습이 눈길을 끈다.
사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
마지막 사진에서 김유정은 아이보리색 점퍼를 목까지 감싼 채 카메라를 바라보고 있다. 한쪽으로 자연스럽게 내려온 단발머리 사이로 커다란 눈망울과 오뚝한 콧날이 드러나며 입술을 살짝 내민 표정이 귀여운 매력을 더한다. 가까운 거리에서 촬영한 사진에서도 깨끗한 피부와 단정한 이목구비가 돋보인다.

이를 본 팬들은 "천사가 왜 여기 내려왔지", "여우주연상", "너무 예뻐", "큐트 엔젤", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "정말 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.
현하며 새로운 연기 변신을 이어가고 있다.

한편 1999년생으로 아역 배우 출신인 김유정은 27세다. 김유정은 현재 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서시청자들과 만나고 있다. 김유정은 극 중 경성 최고의 소매치기에서 밀정으로 변신한 이가경 역을 맡아 박진영과 호흡을 맞추고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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