사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 드라마 속 모습과는 다른 수수하고 사랑스러운 일상을 공개했다.김유정은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트와 brunellocucinelli 브랜드 명을 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김유정은 주황빛 소파에 앉아 커다란 흰색 헤드폰을 착용한 채 귤 한 조각을 입에 넣고 있다. 뽀글뽀글한 질감의 아이보리색 점퍼에 턱선까지 내려오는 단발머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이다. 화려한 꾸밈 없이 귤을 먹는 순간에도 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 김유정은 소파에 다리를 편안하게 뻗고 앉아 두 손으로 귤을 만지고 있다. 밝은 색상의 와이드 팬츠를 점퍼와 함께 매치한 편안한 차림으로 손에 든 귤을 내려다보는 모습이 자연스럽다.또 다른 사진에서 김유정은 화려한 불빛으로 가득한 도시의 야경을 배경으로 등장했다. 사진 속 작은 이미지에서 김유정은 흰색 반소매 상의를 입고 검은색 가방을 어깨에 멘 채 휴대전화로 야경을 촬영하고 있다. 턱선에서 가지런히 떨어지는 단발머리와 꾸밈없는 옆모습이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 김유정은 아이보리색 점퍼를 목까지 감싼 채 카메라를 바라보고 있다. 한쪽으로 자연스럽게 내려온 단발머리 사이로 커다란 눈망울과 오뚝한 콧날이 드러나며 입술을 살짝 내민 표정이 귀여운 매력을 더한다. 가까운 거리에서 촬영한 사진에서도 깨끗한 피부와 단정한 이목구비가 돋보인다.이를 본 팬들은 "천사가 왜 여기 내려왔지", "여우주연상", "너무 예뻐", "큐트 엔젤", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "정말 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.현하며 새로운 연기 변신을 이어가고 있다.한편 1999년생으로 아역 배우 출신인 김유정은 27세다. 김유정은 현재 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서시청자들과 만나고 있다. 김유정은 극 중 경성 최고의 소매치기에서 밀정으로 변신한 이가경 역을 맡아 박진영과 호흡을 맞추고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr