유재석이 주우재의 태도를 지적한다. /사진=텐아시아DB

유재석이 주우재의 태도를 지적한다./사진제공=MBC

유재석이 주우재의 태도를 지적한다.24일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘먹쪄 모임’ 편으로, 유재석(유제니), 하하(융드욕정), 허경환(화니 엄마), 주우재(장훈 엄마), 정준하(정 여사)와 신입 계원 곽범(정애)의 먹고 또 먹는 하루가 그려진다.이날 ‘먹쪄 모임’의 막내 주우재와 곽범은 태도 논란으로 계원들의 관심을 받는다. 유재석은 막내인데 밥상머리에서 다리를 꼬고 앉은 주우재의 자세를 지적하며 역정을 낸다. 그러나 주우재는 새침한 태도로 일관해 유재석을 또다시 열 받게 하고, 유재석은 “쟤 내가 언제 손볼 거야”라고 후일을 기약한다.또 다른 막내 곽범은 정준하의 면담 요청에 밥그릇을 들고 나와 정준하를 당황하게 만든다. 정준하는 곽범 때문에 유재석에게 한소리를 듣자, 곽범에게 “잠깐만 나와봐”라고 근엄하게 외치며 기강을 잡으려 한다. 그러나 곽범은 혼나는 와중에도 밥그릇에서 비빔밥을 먹고, 급기야 정준하에게 말대꾸를 한다. 기세에서 밀린 정준하는 “요즘 것들 장난 아니네”라며 혀를 내두른다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr