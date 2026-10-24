은가은의 둘째 임신설이 불거진다. /사진제공=KBS

은가은의 둘째 임신설이 불거진다. /사진제공=KBS

은가은의 둘째 임신설이 불거진다.24일 오후 10시 방송되는 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 MC 은지원, 이요원과 박서진, 은가은이 스튜디오에 자리한 가운데, 엔믹스(NMIXX) 설윤이 특별 게스트로 출연한다.이날 은가은은 설윤의 실물을 보고 “너무 예쁘시다. 왜 이렇게 얼굴이 작으시냐?”, “우리 딸 서원이도 이렇게 얼굴이 작았으면 좋겠다”고 감탄한다. 설윤은 겸손하게 손사래를 친 뒤, 최근 발표한 신곡 ‘긴 소원’ 챌린지를 즉석에서 선보인다. 은가은은 이를 지켜보다가 “제가 한번 (챌린지를) 해보겠다. 박서진에게 배틀 신청하겠다!”며 살림남의 공식 댄싱머신 박서진을 무대로 잡아끈다. 직후 세 사람은 합동 챌린지에 나선다.이날 방송에서는 ‘부부 동반 행사’에 나선 박현호, 은가은의 하루가 공개된다. 지난 방송에서 일자리를 찾기 위해 행사 업체에 직접 전화를 돌렸던 박현호의 노력이 마침내 결실을 맺은 것. 특히 이번 행사는 은가은이 출산 2주 만에 참여했던 행사로, 당시 ‘은가은 매니저’로 곁을 지켰던 박현호가 이번에는 ‘가수 박현호’로 함께 초대받은 만큼 더욱 의미가 남다르다.그는 남편을 위해 ‘행사의 여왕’다운 특급 ‘꿀팁’을 전수한다. 또 경주로 내려가는 차 안에서도 직접 싸온 과일 도시락을 남편의 입에 넣어주면서 열혈 내조한다. 그러나 은가은은 박현호에게 방울토마토 한 알을 먹여준 뒤, 곧장 자신의 입에 대량으로 털어 넣는다.은가은은 “오늘따라 먹을 게 너무 당긴다”며 호두과자, 핫바, 식혜, 쥐포 등 휴게소 간식들도 먹는다. 얼마 후 은가은은 “속이 너무 안 좋다”면서 화장실로 달려간다. 이후로도 은가은이 계속 헛구역질과 메스꺼움을 호소하고, 박현호는 “혹시 서원이 동생 생겼어?”라고 묻는다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 박서진 역시 “누나 임신하셨냐?”고 해 놀란다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr