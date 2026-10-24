'크래시2' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=ENA

'크래시2' 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=ENA

ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록한 '크래시'가 시즌2로 돌아온다.다음 달 16일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 측은 23일 교통범죄수사팀 T.C.I의 새로운 활약을 담은 2차 티저 영상을 공개했다.'크래시2'는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 시즌1은 교통범죄를 소재로 한 수사극으로 도로 위 범죄자들을 추적하는 T.C.I의 팀플레이와 차량 추격 액션을 앞세워 ENA 역대 드라마 시청률 2위에 올랐다.시즌2에서는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 확대 개편된다. 수사 범위가 전국으로 넓어진 만큼 더욱 조직적이고 규모가 큰 교통범죄 사건을 다룬다.공개된 티저 영상은 도로 곳곳에서 발생하는 의문의 사고로 시작된다. "도로 위에 시한폭탄이 돌아다니고 있는 셈이에요"라는 말과 함께 폭발 사고가 발생하고 현장은 순식간에 아수라장이 된다.사건을 살피던 차연호(이민기 분)는 "이건 사고가 아닙니다. 설계된 살인이에요"라고 말한다. 단순 교통사고로 보였던 사건 뒤에 계획적인 범죄가 숨어 있음을 암시하는 대목이다.이어 T.C.I 팀원들이 본격적인 수사에 나선다. 민소희(곽선영 분)는 거침없는 액션으로 범죄자들을 제압하고 정채만(허성태 분)은 팀원들에게 작전 개시를 지시한다. 새롭게 합류한 막내 지대세(박지성 분)의 모습도 담겼다.시즌1의 주역인 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희가 다시 호흡을 맞춘다. 이민기는 뛰어난 분석력을 지닌 차연호, 곽선영은 행동파 수사관 민소희, 허성태는 T.C.I를 이끄는 정채만으로 돌아온다. 이호철과 문희 역시 각각 우동기와 어현경 역을 이어간다.여기에 그룹 NCT 지성이 박지성이라는 이름으로 새롭게 합류한다. 극 중 지대세는 밝은 성격과 뛰어난 무술 실력을 겸비한 순경으로 T.C.I의 막내로 활약할 예정이다.'크래시2'는 11월 16일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr