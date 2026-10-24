인터넷 얼짱 출신 인플루언서 박지호가 라이브 방송 도중 바다에 빠진 시민을 구조했다. / 사진=SNS 갈무리

인터넷 얼짱 출신 인플루언서 박지호가 라이브 방송 도중 바다에 빠진 시민을 구조했다.

인터넷 얼짱 출신 인플루언서 박지호가 라이브 방송 도중 바다에 빠진 시민을 구조했다. 갑작스러운 상황에도 곧바로 구명튜브를 던져 시민이 물 밖으로 나올 수 있도록 도왔다.지난 23일 각종 SNS와 온라인 커뮤니티에는 박지호의 틱톡 라이브 방송 영상이 확산했다. 해당 방송은 지난 22일 진행된 것으로 알려졌으며, 시민을 구조하는 과정이 담겨 관심을 모았다.영상 속 박지호는 부산 일광해수욕장 인근 부둣가에서 홀로 회를 먹고 있었다. 그러던 중 개인적인 어려움을 토로하는 시민을 만나 그의 이야기를 들어주며 위로를 건넸다. 그러나 잠시 뒤 해당 시민은 부두 쪽으로 걸어가 어두운 바다에 몸을 던졌다. 갑작스럽게 물에 빠지는 소리가 들리자 박지호는 즉시 뒤를 돌아봤고, 상황을 파악한 뒤 인근에 정박해 있던 어선으로 달려갔다.박지호는 배에 비치된 구명튜브를 꺼내 물에 빠진 시민을 향해 던졌다. 다행히 시민은 구명튜브를 붙잡았고, 박지호가 연결된 줄을 당겨 물 밖으로 나올 수 있었다. 자칫 인명 피해로 이어질 수 있었던 상황에서 신속한 대처로 구조에 성공한 것이다.해당 장면은 라이브 방송을 통해 실시간으로 전해졌으며, 이후 온라인상에 영상이 공유되면서 화제를 모았다. 누리꾼들 사이에서는 위급한 순간 망설이지 않고 구조에 나선 박지호의 행동에 관심이 이어졌다.박지호는 2009년 방송된 코미디TV '얼짱시대2'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 인플루언서로 활동을 이어왔으며, 최근에는 틱톡 라이브 방송과 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr