래퍼 양홍원이 과거 학교폭력 논란에 이어 결혼 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸였다. / 사진=양홍원 SNS

양홍원이 과거 '고등래퍼'에 출연했다. / 사진제공=엠넷

래퍼 양홍원이 과거 학교폭력 논란에 이어 결혼 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸였다. 소속사 측은 다른 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 부적절한 관계는 없었다고 반박했다.지난 23일 양홍원 소속사 AP Alchemy는 공식 입장을 통해 "폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물"이라고 밝혔다.앞서 양홍원의 지인이라고 주장하는 A씨는 SNS에 "이제 막 결혼한 새신랑이 여자와 텔(모텔) 갔다. 이게 잘못된 게 아닌 건가?"라는 글을 올렸다. A씨는 양홍원이 결혼식을 올리기 3~4주 전 다른 여성과 모텔을 방문했다고 주장하며, 양홍원의 아내에게 보낸 메시지와 통화 녹취 등을 공개했다.소속사는 양홍원이 공연을 마친 뒤 A씨의 집에서 술을 마시던 중 그의 요구로 한 여성과 함께 모텔로 이동했다고 해명했다. 당시 만취 상태였던 양홍원은 객실에 들어가자마자 잠들었고, 여성은 이후 A씨의 도움을 받아 귀가했다는 설명이다.소속사는 "소속 아티스트와 피해 여성은 부득이하게 모텔에 동행한 사실은 인정한다"면서도 "술자리 과정에서도 별다른 대화를 나누지 않았으며, 객실 내에서도 애정 행위는 일절 없었다"고 강조했다. 또한 A씨가 모텔 동행 사실을 빌미로 대화와 통화 내역을 편집해 금전을 요구했다고 주장했다. 소속사는 어떠한 금전도 지급하지 않았다며 양홍원과 해당 여성이 각각 A씨를 공갈, 스토킹 처벌법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 전했다.양홍원의 사생활 논란이 불거지면서 과거 학교폭력 의혹도 재조명되고 있다. 그는 2017년 Mnet '고등래퍼' 출연 당시 학교폭력 논란에 휩싸였고, 과거 잘못을 인정하며 반성의 뜻을 밝힌 바 있다.지난 6월에는 양홍원의 학창 시절 동창이라고 주장하는 남성이 새로운 피해 의혹을 제기했다. 해당 남성은 제대로 된 사과를 받지 못했다며 양홍원에게 연락을 시도했지만, 오히려 스토킹 혐의로 고소당했다고 주장했다. 이에 소속사는 폭로 내용에 사실과 다른 부분이 있다며 해당 남성을 스토킹, 협박, 주거침입, 재물손괴 등의 혐의로 고소했다고 맞섰다.양홍원은 지난 18일 약 8년간 교제한 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 11월 딸을 얻었다.안녕하십니까. AP Alchemy입니다.현재 본 회사 소속 아티스트와 관련하여 논란이 되고 있는 사안에 대해, 아티스트 및 피해 여성과 논의한 후 입장문을 발표합니다.결론부터 말씀드리면, 폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물입니다. 폭로자는 금전을 갈취하기 위해 본 아티스트와 피해 여성을 협박하였으나, 뜻대로 되지 않자 허위 사실에 근거한 폭로를 한 상황입니다. 이에 소속 아티스트와 피해 여성은 각각 폭로자를 공갈, 스토킹 처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태입니다.우선, 문제가 된 당시 상황에 대해 설명해 드리겠습니다.문제가 되었던 당일 공연 당시, 소속 아티스트는 우연히 알게 된 폭로자와 교류하고 있었으며, 공연이 끝난 후 폭로자의 집에서 술을 마시게 되었습니다.술을 마시던 중 폭로자는 소속 아티스트와 피해 여성에게 자신이 지정한 모텔로 가라고 요구하며 퇴거를 요구하였고, 소속 아티스트와 피해 여성은 별수 없이 해당 장소를 떠나게 되었습니다.소속 아티스트는 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 모텔에 가게 되었으며, 갈 곳이 없었던 피해 여성도 부득이하게 동행하게 되었습니다.소속 아티스트는 객실에 들어가자마자 잠이 들었습니다. 시간이 지난 후 피해 여성은 잠들어 있던 소속 아티스트를 깨우려 하였으나, 그 과정에서 발생할 수 있는 신체 접촉에 부담을 느껴 폭로자에게 도움을 요청하였고, 이후 폭로자와 함께 귀가하였습니다.이러한 일이 있은 후 시간이 흘러 금전적으로 어려워진 폭로자는 소속 아티스트와 피해 여성이 함께 있었다는 점을 빌미로 기존 대화를 편집하여 허위 사실에 근거한 금전을 요구하였습니다. 그러나 아티스트와 피해 여성이 경찰에 신고하자, 폭로자는 재차 대화와 통화 내역을 짜깁기하여 이를 근거로 폭로를 진행하였습니다.제시된 증거와 같이, 소속 아티스트와 피해 여성은 부득이하게 모텔에 동행한 사실은 인정합니다. 다만, 술자리 과정에서도 별다른 대화를 나누지 않았으며, 객실 내에서도 애정 행위는 일절 없었습니다. 또한 폭로자의 금전 요구에 응하여 어떠한 금전도 지급하지 않았습니다. 이는 모두 사실입니다.현재도 계획적인 조작이었다는 사실을 뒷받침할 폭로자 지인의 제보를 받는 상황입니다.본 소속사는 폭로자 및 폭로자의 허위 사실을 확산하는 게시글과 댓글의 작성자들에 대해 엄정한 법적 대응을 할 예정입니다.이와 별개로, 소속 아티스트의 불미스러운 일로 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과드립니다. 향후 유사한 일이 재발하지 않도록 방지 대책을 강구할 것을 약속드립니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr