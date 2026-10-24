배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

티빙·tvN '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 대리 역을 맡은 배우 서현우. / 사진=티빙 제공

배우 서현우가 '로또 1등도 출근합니다'에서 호흡을 맞춘 이준혁을 향한 각별한 애정을 내비쳤다. 그는 이준혁과의 관계를 부부에 비유하며 다시 한번 작품에서 만나고 싶다는 바람을 전했다.서현우는 23일 서울 논현동의 한 카페에서 열린 인터뷰를 통해 티빙·tvN 드라마 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또1등')에 관한 이야기를 취재진과 나눴다. 최근 종영한 '로또1등'은 로또 1등에 당첨된 뒤에도 회사에 다니는 팀장 공은태(이준혁 분)와 동료들의 이야기를 그린 오피스 드라마다. 서현우는 극 중 공은태와 갈등을 겪다가 관계를 회복하고 든든한 동료로 거듭나는 양준호 대리 역을 맡았다.앞서 이준혁은 인터뷰에서 자신이 칭찬받는 것보다 서현우가 칭찬받는 게 더 좋다며 그가 슈퍼스타가 되기를 바란다고 밝혔다. 이를 접한 서현우는 "인터뷰를 읽었는데 몸 둘 바를 모르겠더라. 정말 고마웠다"며 "작품을 하면서 남자 배우 둘이 이렇게 많이 끌어안은 적이 있었나 싶어질 정도로 모든 게 좋았다"고 말했다.서현우는 이준혁과 처음 만났을 때부터 작품을 대하는 가치관이 잘 맞았다고 회상했다. 그는 "준혁 배우는 시야가 굉장히 넓다. 다양한 작품에서 여러 역할을 맡으며 쌓은 경험이 느껴졌다"며 "그런 경험에서 나오는 태도가 좋았고 나와도 잘 맞았다"고 설명했다. 이어 "둘이 마치 현장의 부부처럼 후배 배우와 스태프들을 챙기고 컨디션도 확인했다"며 "준혁 배우는 내게 고맙다고 하지만, 그렇게 할 수 있도록 길을 열어준 사람이 이준혁이라고 생각한다. 카메라 밖에서도 호흡이 정말 좋았다"고 밝혔다.촬영 도중 이준혁이 자신을 안아주러 달려온 일화도 공개했다. 서현우는 "양준호로 연기하다가 컷 소리가 나면 저 멀리서 누군가 뛰어왔다. 보면 준혁이가 와서 나를 안아줬다"며 "나도 안겨서 서로 끌어안곤 했다. 이런 분위기의 현장은 태어나서 처음이었다"고 웃었다. 서현우는 "서로 눈만 봐도 어떤 장면을 채워야 하는지 알았다. 말하지 않아도 필요한 부분을 알아채고 연기로 표현할 때 희열이 컸다"며 "나중에 어떻게 알았느냐고 물으면 준혁 배우가 '그냥 형이 그래 보였어'라고 했다. 정말 감동적이었다"고 털어놨다.이러한 애정은 영업 5팀 동료들에게도 이어졌다. 서현우는 "우리 팀은 실제로 로또를 많이 샀다. 서로 인증 사진을 찍고 당첨되면 무조건 나누기로 했다"며 "드라마 제목처럼 로또라는 소재에도 몰입하려고 했다"고 회상했다. 영업 5팀에서 호흡을 맞춘 후배 배우 홍진기, 하율리, 백예인을 향한 칭찬도 아끼지 않았다. 서현우는 "후배 사원 역할을 맡은 친구들은 신인인데, 준비가 잘돼 있었다. 각자 맡은 인물로 현장에서 살아가는 것 같았다"며 "가까이서 연기하면 눈동자의 작은 움직임까지 보이는데, 오히려 준혁 배우와 내가 좋은 영향을 많이 받았다"고 말했다.영업 5팀의 끈끈한 호흡은 대본을 함께 고민하는 과정에서도 나타났다. 서현우는 "회의 장면에서 대사가 적은 배우가 있으면 서로 대사를 나눠주기도 했다. 누구 하나 소외되지 않도록 하기 위해서였다"며 "누가 대사를 더 많이 하느냐보다 장면을 얼마나 풍성하게 만들 수 있을지 함께 고민했다"고 설명했다. 이어 "후배 배우들은 상대의 연기에 반응하는 것도 정말 잘했다. 나 역시 후배 시절 선배들과 연기하며 리액션이 얼마나 어려운지 경험했다"며 "모두가 함께 노력했기 때문에 장면들이 더 잘 나올 수 있었다"고 덧붙였다.서현우는 현재 다른 작품을 촬영 중인 바쁜 일정 속에서도 어렵게 생긴 단 하루의 휴일을 종영 인터뷰에 할애했다. 그는 "종영 인터뷰는 한 작품을 제대로 마무리하는 과정이라고 생각한다"며 "이 드라마를 하면서 정말 행복했고 함께한 사람들이 너무 좋았다. 그 소중한 사람들을 계속 기억하고 기록으로 남기고 싶어서 꼭 인터뷰하고 싶었다"고 말한 뒤 따뜻한 미소를 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr