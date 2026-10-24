사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 클릭비 김상혁과 모델 겸 배우 유채련이 서로의 어머니와 인사를 나눈 사실을 공개했다.23일 방송된 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 3대 3 미팅에서 최종 커플이 된 김상혁과 유채련이 정식 데이트에 나섰다.이날 김상혁은 유채련의 어머니를 위해 준비한 찹쌀떡을 건넸다. 유채련은 "이거 줄 서서 사는 건데"라며 반가워했고, 김상혁은 "요즘에 줄 많이 서서 사서 나도 줄 서서"라며 직접 기다려 구매했다고 밝혔다.이를 지켜보던 이혜정은 "너무 잘한다. 여자친구 선물보다 어머니 선물"이라며 김상혁의 세심한 준비를 칭찬했다. 유채련도 콘서트를 앞둔 김상혁의 목 관리를 위해 배도라지를 준비하며 마음을 전했다.데이트 도중에는 유채련의 어머니에게 전화가 걸려 왔다. 김상혁은 "인사드려도 되나?"라고 물은 뒤 스피커폰으로 인사를 건넸다. 그는 "어머니 안녕하세요. 그때 잘 챙겨주셔서 감사합니다"라고 말해 스튜디오 출연진을 놀라게 했다.이미 만난 적이 있는 듯한 인사에 궁금증이 쏟아지자 김상혁은 "사실 한 번 뵀다"고 밝혔다. 유채련의 매장에서 추석 선물을 홍보하고 있을 때 자신의 어머니를 모시고 방문했다는 것.김상혁은 당시 어머니에게 유채련의 매장이라고 밝히지 않고 지인의 가게라고 설명했다고 전했다. 유채련에게도 미리 알리지 않은 채 매장을 찾았는데, 마침 그곳에 유채련의 어머니까지 있어 자연스럽게 인사를 나누게 됐다고 설명했다.두 사람뿐 아니라 양쪽 어머니까지 만났다는 이야기에 이승철은 "상견례 그냥 자연스럽게 했네"라고 반응했다. 정식 상견례로 마련한 자리는 아니었지만 뜻밖의 만남이 성사된 상황에 "인연이다 인연. 날만 잡으면 되겠다"고 농담해 웃음을 안겼다.김상혁은 자신의 어머니도 유채련을 좋게 봤다고 전했다. 어머니가 유채련을 두고 "인상이 참 좋다"고 말했으며, 이후에도 다시 만났는지 물어보는 등 관심을 보였다는 설명이다. 이혜정은 "합격이네 벌써"라며 두 사람을 응원했다.유채련의 어머니 역시 김상혁에게 호감을 드러냈다. 통화 중 김상혁이 함께 출연하는 남자들(이정진, 천정면) 가운데 누가 가장 나은지 묻자 "상혁 씨가 제일 나은데"라고 답한 것. 기분 좋아진 김상혁은 "어떻게 딸을 이렇게 예쁘게 키우셨냐"며 너스레를 떨었고, 유채련 어머니는 "뭘 예쁘게 키우냐. 착하게 잘 크더라"며 겸손하게 자랑해 웃음을 선사했다.스튜디오에서 자신의 모습을 보던 김상혁은 "내가 이랬구나"라며 진땀을 흘리는 진솔한 모습을 보였다. 양쪽 어머니의 긍정적인 반응에 스튜디오에서도 응원이 이어졌다.한편 김상혁은 2019년 4월 송다예와 결혼식을 올렸으나 이듬해 파경을 맞았다. 두 사람은 혼인신고를 하지 않은 사실혼 관계였던 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr