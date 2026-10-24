사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

성시경이 후배 뮤지션들과 한자리에서 마주하며 세대를 아우르는 음악적 교감과 솔직 담백한 입담으로 시청자들에게 따뜻한 힐링을 전달했다.지난 23일 밤 10시 20분 방송된 KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 샤이니 온유, 우즈(WOODZ), 아이브 리즈, 엔시티 위시(NCT WISH)가 게스트로 출연해 다채로운 무대와 숨겨진 비하인드 스토리를 선사한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 성시경은 과거 예능 프로그램에서 온유에게 딱밤을 맞았던 16년 전 추억을 소환했다. 온유는 당시를 돌아보며 "식은땀이 난다"고 사과해 현장을 웃음바다로 만들었다.솔로 월드투어를 마치고 돌아온 온유는 혼자서 무대를 채우는 고충을 털어놓으며 직접 작업한 신곡 '착각'을 소개했고 지코와 함께한 댄스 챌린지 동작을 직접 선보이며 성시경 및 관객들과 호응을 나눴다.역주행의 주역 우즈는 정규 1집 수록곡 'Downtown'으로 강렬한 록 보컬의 매력을 발산했다. 우즈는 "꾸준히 보컬 스터디와 발성 연습을 이어오고 있다"고 밝혀 성시경의 탄식을 자아냈다.성시경은 보컬 트레이닝을 받아본 적이 없다며 자신의 생활 습관을 소재로 자학 개그를 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.우즈는 이승철과 성시경으로부터 감정에 집중하라는 조언을 들었던 경험을 공개했고, 성시경은 자신들이 '그저 늙은 가수'일 뿐이라고 응수했다. 이어 우즈는 나얼의 '바람기억'을 감성적인 보컬로 재해석한 데 이어 신곡 'Come into my world!' 무대로 무대의 열기를 가열시켰다.아이브의 메인보컬 리즈는 가수의 꿈을 품고 제주도에서 상경했던 연습생 시절을 회상하며 새벽 배송이 가장 신기했다고 밝혀 폭소를 자아냈다. 리즈는 오디션 곡이었던 김세정의 '꽃길'을 짧게창해 성시경으로부터 공기 반 소리 반이라는 극찬을 끌어냈으며 성시경과 함께 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'를 듀엣으로 열창해 아름다운 하모니를 이뤄냈다.방송 말미 등장한 NCT WISH는 성시경에게 즐겨 먹는 일본 음식을 물었고 서민적 노포를 선호한다는 성시경의 답변에 방송에서는 비싼 고기를 먹지 않았느냐는 기습 폭로를 던져 마지막까지 유쾌한 에너지를 가득 채웠다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr