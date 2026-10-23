사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 김요한과 오연희가 내년 결혼도 좋다는 궁합 풀이를 들었다.23일 방송된 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 전 배구선수 김요한과 배우 오연희가 찜질방 데이트를 즐기고 역술가를 찾아 궁합을 보는 모습이 공개됐다.이날 두 사람은 함께 사우나에 들어가 오붓한 시간을 보냈다. 김요한은 주변에 사람이 없는 것을 확인한 뒤 "사람도 없는데 뽀뽀나 한번 할까?"라고 물었다. 갑작스러운 제안에 오연희는 부끄러워하는 모습을 보였다. 김요한은 "지금 단둘밖에 없잖아"라고 덧붙이며 적극적으로 다가갔다.스튜디오에서 이를 지켜보던 탁재훈도 두 사람을 부추겼다. 그는 "아무도 없을 때 뽀뽀해, 빨리"라며 "빨리해, 빨리해"라고 재촉해 웃음을 안겼다.키스를 앞두고 상대에게 의사를 묻는 방식에 대한 이야기도 나왔다. 김요한은 먼저 물어보는 것이 좋은지, 묻지 않고 하는 것이 좋은지 질문했다. 특히 "키스큐즈 미?"라는 표현으로 출연진을 웃게 했다.이승철은 "뭘 물어봐"라고 반응했다. 두 사람의 모습을 지켜보다 "둘이 뽀뽀했어?"라고 묻기도 했다. 출연진 역시 "아, 했네"라며 화면 속 분위기에 뜨거운 반응을 보였다.김요한과 오연희는 역술가를 찾아 서로의 궁합도 확인했다. 역술가는 오연희에게 과거 인연을 언급하며 "요한이를 만나기 위해서 그런 남자를 거친 것 같다"고 풀이했다.두 사람이 관계를 이어가는 데 필요한 조언도 건넸다. 역술가는 "여자가 말을 좀 강하게 하면 관계가 꽉 막힌다. 말을 부드럽게 해야 한다"고 말했다.김요한에게는 배우자 복이 있다는 해석을 내놨다. 그는 "여자를 잘 얻는 사주야. 부인을 잘 얻고, 부인이 돈을 가져다주는 그런 사주"라면서 두 사람의 궁합이 좋다고 설명했다.결혼 시기에 대한 구체적인 풀이도 나왔다. 역술가는 "내년에 해도 좋다"고 말하며 음력 2월을 적합한 시기로 꼽았다. 두 사람의 결혼 가능성을 언급한 역술가의 말에 스튜디오에서도 반응이 쏟아졌다.탁재훈은 두 사람에게 유리한 풀이가 계속되자 "섭외했나 본데?"라고 농담했다. 김요한은 "아니다. 저희 집이랑 멀다"고 손사래를 쳤고, 김상혁도 "하긴, 매장 안은 처음"이라고 거들어 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr