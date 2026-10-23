이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안녕~모두의 경민언니예요'

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배우 김혜자(85)가 가지런한 치열 때문에 임플란트 의심을 받았다.23일 '안녕~모두의 경민언니예요' 채널에는 "주름도 찬란한 단 하나의 배우 김혜자.(feat 여전히 찬란하게)"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 메이크업 아티스트 이경민은 "선생님은 몇 살 때가 가장 아름다웠던 것 같아요?"라고 물었다. 이에 김혜자는 "지금이 제일 예뻐요"라며 가장 아름다웠던 나이로 현재를 꼽았다. 이어 "자꾸 화장 재주가 되니까"라고 이유를 설명했다.이경민이 "거의 배우들이 한 40대가 제일 예뻤다는데, 선생님은 지금이 가장 예쁘시대잖아요"라며 감탄하자, 김혜자는 "눈이 제일 예뻐요"라며 자신 있는 부위를 짚었다.이경민은 김혜자의 치열에 주목했다. 그는 "선생님 눈도 예쁜데 웃을 때 치열 있잖아요"라며 "싹 입꼬리 올라가는 게 너무 예쁘시다"고 감탄을 이어갔다.그는 "이거 다 선생님 이빨인가요?"라고 질문했다. "선생님 연세에는 여기 임플란트 하는 사람 되게 많거든요"라는 설명도 붙였다.김혜자는 "그럼 누구 이빨이래?"라고 말했다. 이어 "아니야, 나는 내 이빨이야"라며 임플란트 의심에 선을 그었다.한편 김혜자 측은 앞서 불거진 건강 이상설에 대해 "단순 감기"라고 해명했다. 부산국제영화제 당시 기침하는 장면이 화제가 되면서다. 김혜자는 지난 15일 영화 '여전히 찬란하게' 무대 인사에도 컨디션 난조로 함께하지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr