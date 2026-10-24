이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '헤이 김대호'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '헤이 김대호'

방송인 김대호가 전현무에게 비혼 여부를 물은 데 이어 이번에는 자신이 연애를 하지 않는 이유를 전했다.23일 '헤이 김대호' 채널에는 "이제는 나타날 때도 됐어 자기야ㅣ서순라길 데이트 코스"라는 제목의 영상이 게재됐다.김대호는 서울 서순라길을 걸으며 가상 연애 데이트 코스를 즐겼다. 그는 "하늘을 보고 설렌다. 너무 예쁘더라"며 "요즘에는 내가 설렘이 거의 없다"고 말했다. "그런데 일은 매일 해야 한다. 생일날도 일했다"는 하소연도 이어졌다.제작진이 데이트에 대해서 묻자 "이제 데이트하고 싶다는 생각이 안 든다. 그 감정이 기억이 안 난다"고 인정했다. 이어 김대호는 "연애할 때의 그 좋은 감정이 뭐였지 싶다"고 토로했다.그러면서 김대호는 "좋아하는 사람이 있으면 이 사람에게 어떤 재미있는 이야기를 해야 할까, 어떻게 하면 행복하게 해줄 수 있을까 하는 고민도 하기 싫다"며 "그게 너무 귀찮다"고 말을 이었다. 연애 스타일에 대해서는 "나는 내가 매달리는 사람을 좀 더 좋아하는 것 같다. 내가 해주는 사랑이 더 설렜던 것 같다"고 털어놨다.분식집에서 김대호는 한 노부부를 만났다. 김대호가 "제가 연애를 안 한 지 10년이 넘었다"며 결혼 얘기를 하자, 어르신은 "절대적이지"라며 김대호와 대화를 나누었다.이어 "아이를 낳아서 키우는 재미가 보통이 아니다. 아이를 바라보는 게 세상에서 최고다. 나이가 드니까 더욱더 절실하게 느끼게 된다"고 강조했다.김대호는 "저는 연애를 못 하겠다"면서 "저의 삶이 상대방의 삶에 약간 불운이 될까 봐"라고 고백했다.그는 "저는 좋아하는 것도 너무 많고 혼자 사는 게 편하다"며 "단순히 1년 중 두어 달 외로움을 못 참아서 다른 사람을 만나면 나머지 기간 동안은 이 사람에게 불운한 인생이 될까 봐 미안해서 못 사귀고 있다"고 설명했다.김대호의 이야기를 경청하던 어르신은 "그 이야기도 존중하는데 결혼해서 아기를 낳는 것 이상은 못 할 것"이라며 결혼에 대한 따뜻한 조언을 안겼다.한편 김대호는 지난달 방송된 MBC '나 혼자 산다' 예고편에서 전현무를 향해 "형처럼 될 거 같은 느낌이 든다. 형님 비혼이냐"고 묻기도 했다. 함께 있던 기안84는 "우리는 안 할 거 같다"며 세 사람 모두 결혼하지 않을 것 같다고 말해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr