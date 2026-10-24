배우 안효섭이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 안효섭이 부모님께 SUV 차량을 선물한 사실을 공개한다. / 사진제공=JTBC

배우 안효섭이 부모님께 SUV 차량을 선물한 사실을 공개한다. / 사진제공=JTBC

배우 안효섭이 부모님께 SUV 차량을 선물한 사실을 공개한다. 캐나다 국적으로 알려진 그는 부모님을 향한 애정을 표현하며 "내가 잘 사는 게 효도라고 생각한다"는 소신도 밝힌다.오는 24일 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 새 토·일 드라마 '파이널 테이블'의 주연 배우 안효섭, 홍화연, 장률, 정유진이 출연한다. 네 사람은 작품과 관련된 이야기부터 개인적인 경험까지 다양한 일화를 전한다.안효섭은 오스카 시상식에 참석했을 당시의 뒷이야기를 소개한다. 시상식 이후 열린 파티에서 겪은 일화와 함께 '팬 가이(Fan guy)'라는 별명을 얻게 된 사연을 공개할 예정이다. 부모님을 위해 준비한 특별한 선물도 언급한다. 안효섭은 "부모님께 SUV를 선물했다. 내가 잘 사는 게 효도라고 생각한다"며 가족을 향한 애정을 표현한다. 차량의 구체적인 가격이나 브랜드는 공개되지 않았지만, 부모님을 위해 자동차를 마련했다는 사실로 눈길을 끈다.홍화연은 배우 데뷔 전 교생 실습을 나갔던 경험을 들려준다. 그는 "사범대를 졸업해 교생 실습을 나간 경험도 있다. 교생 시절 학생들이 너무 착해서 잘해줬는데 데뷔 후 꼭 언급하겠다고 했다"며 당시 학생들과의 약속을 떠올린다. 방송을 통해 과거 제자들에게 인사를 전하는 모습도 공개된다.장률은 작품마다 달라지는 외모와 분위기에 대한 이야기를 나눈다. 그가 출연했던 드라마 '마이 네임' 속 모습이 공개되자 서장훈은 "이 사람이었어?"라며 놀라움을 표한다. 장률은 "천의 얼굴도 좋지만, 강호동처럼 모두가 나를 알아봤으면 좋겠다"고 말한다. 다양한 캐릭터를 소화하는 배우로 인정받는 동시에 대중에게 자기 얼굴을 확실히 각인시키고 싶다는 바람을 전한다.정유진은 모델로 활동했던 과거를 회상한다. 그는 "중학교 3학년 때 길거리 캐스팅이 돼서 모델로 데뷔했다"며 연예계에 입문하게 된 계기를 설명한다. 이후 모델 서바이벌 프로그램에 출연했던 이력을 소개하고, 현장에서 직접 워킹 실력도 선보인다. 배우로 활동하면서 유독 짝사랑하는 캐릭터를 자주 맡았다는 이야기도 꺼낸다. 정유진은 "나는 짝사랑 전문 배우다"라며 과거 작품에서 전 남자친구에게 매달리거나 유부남을 유혹하는 인물을 연기했던 경험을 전한다.방송에는 미주가 일일 형님으로 합류한다. 미주는 안효섭에게 "드라마 잘 보고 있다"며 팬심을 표현한다. 평소와 달리 수줍게 말을 건넨 미주의 모습에 출연진이 어떤 반응을 보일지도 관심사다.안효섭, 홍화연, 장률, 정유진이 출연하는 '아는 형님'은 오는 24일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr